叶刘淑仪献策北京严禁双重国籍反击英国BNO图谋

行政会议成员叶刘淑仪昨（10日）撰文献策北京厉行中国国籍法，严禁双重国籍，以反击英国利用BNO图谋，在香港制造人心不稳导致专业人才流失。叶刘在南华早报的文章提到北京正考虑反制，回应英国给予 BNO 持有人申请居留权的政策。她认为，中国政府或是时候“出手”，终止出于历史原因对港人的特殊待遇，严格执行中国国籍法，禁止双重国籍。

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她同时建议，当局可设定确实的“截止日期”，日后获取外国籍的港人会被视为出于个人意愿放弃中国籍，自动失去持有特区护照、香港居留权和投票权。她表示，“决定离开的港人，现在是时候抉择了”。

董建华政府期间出任保安局局长、并一度因为配合董政府大力督促基本法23条立法而挑起50万人上街抗议的叶刘淑仪表示，中国政府出于历史原因，长期以来对持双重国籍的港人采“只眼开 只眼闭”的态度，但是在主权移交 23 年后，对于有意离开和放弃香港的港人来说，应该是时候要“二选一”，即中国还是外国。她认为，许多港人在回归前被“洗脑”，认为中国是“封闭而专制”，西方社会就是“自由开放”，加上当年出于为防人才流失等原因，即使中国不容许双重国籍，但仍接受英国公民护照作为旅行证件，同时坚持，因香港关系获得英国国籍的任何中国公民仍是中国人，这些人在包括香港在内的中国领土上不符合受英国领事保护的资格。

叶刘认为，随着2019年的社会动荡和香港安全法生效，香港正面临另一个移民高潮，去年7月英国政府为海外英国国民提供了新的公民身份获取途径，英国政府估计，未来5年内或有逾25万人透过新计划移民，而中国政府认为，英国此举违反了承诺，正考虑采取反制措施。

叶刘淑仪指出，英国的新政策会加剧人才流失，亦是在国安法实施后表达了对港府的不支持，虽然中央尚未公布具体的反制措施细节，但很可能是时间终止对港人的特殊待遇，严格执行国籍法以禁止双重国籍。她提出，中央可订定确实“截止日期”，在该日子后获取外国籍的港人，会被视为出于个人意愿，根据中国国籍法第9条放弃中国籍。

翻查叶刘淑仪文中提到的中国国籍法，第9条至第 10 条规定，定居外国的中国公民，自愿加入或取得外国国籍的，“即自动丧失中国国籍”；外国人的近亲属、定居在外国或有其他正当理由，则可“申请退出中国国籍”。国籍法第3条订明，“中华人民共和国不承认中国公民具有双重国籍”。

自反修例运动后，政府对异见人士清算力度日增，民主派积极促请各国为港人设立“救生艇”计划降低移民门槛，其中英国签证及移民署去年 7 月公布，推出名为Hong Kong BNO Visa计划，持有BNO港人及近亲可申请留英5年，后正式申请英国公民资格，待 12 个月后可获批，即以“5+1”签证申请定居，有关计划将于本月31日起接受申。