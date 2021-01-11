吴钊燮：克拉夫特14日晋见蔡英文谈促进台湾国际参与

台湾外交部长吴钊燮今天对媒体表示，美国驻联合国大使克拉夫特13日至15日访问台湾期间，将在14日晋见总统蔡英文；他并说，克拉夫特这次访台，主要是讨论如何促进台湾在国际组织的参与，这对台湾很重要。

广告 继续浏览后续

吴钊燮说(原音)，「在后天，13日，美国现任驻联合国大使Kelly Craft就要来到台湾，她在14日会晋见总统，也会跟我有一个会谈，也会在我们的外交学院进行一场公开的演讲。她来台湾访谈的主题，就是要来跟我们台湾讨论，如何来促进台湾在国际组织中的参与」

昨天清晨美国国务卿蓬佩奥宣布，跟台湾之间交往的限制全部都取消，吴钊燮说，这对台美关系的提升是一件大事。(原音)「昨天清晨美国国务院透过国务卿对外宣布跟台湾之间交往限制全部都取消，对台美关系提升是一件大事情，外交部对美国做法表示诚挚欢迎与感谢，对于长期推动台美交往限制放松或解禁的美国国会议员也表达高度感谢之意」。

吴钊燮说，这些事情已经推动一阵子，台湾跟美国互信不断提升，是因为台湾采取务实与负责的对外政策，接下来台湾会用相同的态度与作法，不断提升跟美国的关系。他说，台美共享自由民主人权普世价值，因此台美就国际上各项议题合作已经发展为全球合作伙伴，外交部不会松懈，会进一步提升与美国关系。

此外，台湾军方人士今天指出，由中山科学研究院研制、射程可达1200公里的增程型雄2E巡弋飞弹，已经小批量拨交国军部队；军方人士透露，增程型雄2E巡弋飞弹，相较过去射程约600公里的雄2E飞弹，增程型具备「源头打击能力」，能有效打击中国沿岸的军事设施。至于这种新型飞弹拨交给哪些单位及数量，因涉及机密，军方不愿透露。#