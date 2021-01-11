邓炳强贺首个中国警察节称香港警察“与有荣焉”

香港警务处长邓炳强召开记者会，声称他只是透过传媒的报道才知道有12名港人企图潜逃台湾被中国海警抓获。（香港警察面书）

香港警方微博官方帐号“香港警察”昨（10 日）发文恭贺由中国国务院订定的首个 1 月 10 日“中国人民警察节”，并向所有“为人民服务的警察致敬”。香港警方指，中国人民警察为国家忠诚履职、无私奉献，对社会安全稳定作出重大贡献， “作为警察团队的一分子，香港警队与有荣焉”。香港警务处处长亦已向内地公安部致函“热烈祝贺”。

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香港警察在微博发文指，“110”是内地公安报警电话号码，今年的“110”（1 月 10 日）别具意义，因国务院已将 1 月 10 日定为“中国人民警察节”，以肯定人民警察对国家和人民的付出。帖文称，香港警队将继往开来，继续“与内地同袍紧密合作，致力维持治安，共同维护社会繁荣稳定”，并再次向“为人民服务的警察”致敬。

帖文中提到，为庆祝首个“中国人民警察节”，香港警务处处长邓炳强特意致函公安部，代表香港警队“致以热烈祝贺”。

据新华社引述信函内容，邓炳强表示，过去一年多，香港警队经历不少考验，在内地公安机关的支持下，香港警队迎难而上，坚持维护国家主权，维持法治止暴制乱，让香港社会恢复平静。香港警方同时强调，继往开来，香港警队将继续与内地同袍紧密合作，致力维持社会治安，共同维护社会繁荣稳定。

自 2019 年反修例运动以来，香港警方积极运用不同社交媒体发布资讯，惟截至下午 4 时，该恭贺“中国人民警察节”的帖文并未出现在包括 Facebook、Instagram、Twitter 等在内的英语国际社交平台。

邓炳强的爱国情怀，可说是内涵丰富。邓2019年12月到北京进行礼节性拜访活动时，曾抽空清晨到天安门广场观看升旗礼。他接受中央电视台的访问时说，首次近距离观看仪式“心情激动”，感受到国家的强大。他感谢公安部对警队严正执法的支持，指警队士气高，会以“忠诚勇毅、心系社会”的宗旨服务社会，并全力投入止暴制乱工作，希望香港社会能尽快恢复秩序。