香港民主派被拘捕 奥布莱恩：美国正考察进一步选项予以回应

美国国家安全顾问奥布莱恩（Robert C. O'Brien）1月11日通过声明表示，在日前香港50逾名民主派活动人士遭到逮捕后，美国正在考察采取进一步选项予以回应。

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奥布莱恩称，“2020年5月，特朗普政府预见到并宣布香港社会的自由和开放将死在中国共产党的手中。上星期，当局对包括前民选官员在内的50多人的政治性逮捕是北京在香港民主的棺材上钉上许多钉子的最新举动，这些人不过是行使基本法赋予的政治权力。”

奥布莱恩称，“同样在5月，特朗普政府要求北京回答有关病毒起源的问题，并指责世界卫生组织将问题推给中共让它得以继续掩盖真相。正如它不理会中英联合声明之下自己的国际义务，中共继续不履行国际卫生规则。”

奥布莱恩称，“美国是第一个有勇气和决心率直地指出中共政权真实本质的大国。至关重要的是，世界各国都应要求北京负起责任。对北京不负责任和害人的行为，无论是其终止香港的法治，还是在新冠大流行的问题上不与国际卫生官员们合作，世界不能持天真的想法甚至与之共谋而继续付出沉重代价。美国正在考察采取进一步选项予以回应。”

此前，美英澳加四国外长亦就香港大批逮捕民主派人士事件9日发表声明。声明称，“我们，即澳大利亚、加拿大、英国外长和美国国务卿，对香港依据国安法以颠覆罪名大规模逮捕55名政治人物和活动人士的行为强调我们的严重关切。”

声明称，“国安法明显违背《中英联合声明》，破坏‘一国两制’框架。它限制了香港人民的权利和自由。很明显，国安法正被用来铲除异议和敌对政治观点。我们呼吁香港和中国中央政府有关部门尊重香港人民不受逮捕和拘禁恐惧的法律保障的权利和自由。重要的是，要公平举行包括代表不同政治意见的候选人的九月份被推迟的立法会选举。”

对此，中国外交部发言人赵立坚11日在例行记者会上表示，“包括司法个案和特区选举在内的香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预”。他称，“有关国家应该正视香港已经回归中国的现实，恪守国际法和国际关系基本准则，摒弃双重标准，切实尊重中国主权，尊重香港法治，立即停止以任何形式干预香港事务，干涉中国内政。”