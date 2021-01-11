香港民主派被拘捕 奧布萊恩：美國正考察進一步選項予以回應

美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert C. O'Brien）1月11日通過聲明表示，在日前香港50逾名民主派活動人士遭到逮捕後，美國正在考察採取進一步選項予以回應。

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奧布萊恩稱，“2020年5月，特朗普政府預見到並宣布香港社會的自由和開放將死在中國共產黨的手中。上星期，當局對包括前民選官員在內的50多人的政治性逮捕是北京在香港民主的棺材上釘上許多釘子的最新舉動，這些人不過是行使基本法賦予的政治權力。”

奧布萊恩稱，“同樣在5月，特朗普政府要求北京回答有關病毒起源的問題，並指責世界衛生組織將問題推給中共讓它得以繼續掩蓋真相。正如它不理會中英聯合聲明之下自己的國際義務，中共繼續不履行國際衛生規則。”

奧布萊恩稱，“美國是第一個有勇氣和決心率直地指出中共政權真實本質的大國。至關重要的是，世界各國都應要求北京負起責任。對北京不負責任和害人的行為，無論是其終止香港的法治，還是在新冠大流行的問題上不與國際衛生官員們合作，世界不能持天真的想法甚至與之共謀而繼續付出沉重代價。美國正在考察採取進一步選項予以回應。”

此前，美英澳加四國外長亦就香港大批逮捕民主派人士事件9日發表聲明。聲明稱，“我們，即澳大利亞、加拿大、英國外長和美國國務卿，對香港依據國安法以顛覆罪名大規模逮捕55名政治人物和活動人士的行為強調我們的嚴重關切。”

聲明稱，“國安法明顯違背《中英聯合聲明》，破壞‘一國兩制’框架。它限制了香港人民的權利和自由。很明顯，國安法正被用來剷除異議和敵對政治觀點。我們呼籲香港和中國中央政府有關部門尊重香港人民不受逮捕和拘禁恐懼的法律保障的權利和自由。重要的是，要公平舉行包括代表不同政治意見的候選人的九月份被推遲的立法會選舉。”

對此，中國外交部發言人趙立堅11日在例行記者會上表示，“包括司法個案和特區選舉在內的香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預”。他稱，“有關國家應該正視香港已經回歸中國的現實，恪守國際法和國際關係基本準則，摒棄雙重標準，切實尊重中國主權，尊重香港法治，立即停止以任何形式干預香港事務，干涉中國內政。”