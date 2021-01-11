高盛摩通大摩叫停424只受美制裁恒指挂勾熊期权证

香港三大美国券商叫停超过400个与恒指挂勾而受到美国制裁的期权牛熊证券，并将于1月22日正式停止交易，今日起只限香港人方可进行买卖。（摩根史丹利网页截图）

三家香港美资期权及牛熊证发行商高盛、摩根大通及摩根史丹利，在近期美国不断发出制裁消息的影响下，星期一（10日）晚发出通告提早撤回相关股份期权牛熊证的上市。三家美商叫停旗下合共424只与恒生指数挂钩的牛熊证及认购认沽恒指轮，最后交易日期为1月22日。不过在港的其他非美资商行，至今尚未跟随美商的行动。

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今次事件波及恒生指数相关产品，与恒指成份股内，亦包括了被美国点名制裁的中移动有关，目前中移动占恒指比重约2.3%，只是第12大恒指成份股。美国财政部网站就有关行政命令的“常见问题”，列明被制裁名单，适用于涉及“中国解放军控制企业”的指数买卖基金（ETF）、指数基金以及附属公司。

美国总统特朗普上月中签署行政命令，禁止美国企业和个人投资由中国解放军拥有或控制的31家企业，受影响公司可包括华为、中移动、联通、中电信等等，及后本月初美国国防部再将中海油、中芯国际等公司加入该黑名单之中。

其后美国国务院发出一份说明书，解释美国投资者在主要股票指数遭中共把持的企业占据，多项主要股票和基金指数MSCI和富时（FTSE）成份股，均被美国商务部和国防部点名的“解放军企业”渗入。截至今年6月，中移动、联通和中电信等31间与解放军有关的企业中，至少有22间被纳入为美国主要的股票指数成份股，包括至少68间为有关联的证券发行人；至少13间中企纳入FTSE或MSCI指数成份股，MSCI新兴市场指数更包括230只中国股票。

高盛、摩通及大摩10日相继发出通告，会将旗下正在市场交易的恒指相关轮证除牌，当中高盛涉及122只恒指牛熊证、13只恒指认购认沽证、摩通涉及144只恒指牛熊证、41只恒指认购认沽证； 大摩涉及72只恒指牛熊证、32只恒指认购认沽证，合共424只，如连同三间有关国指牛熊证、认购认沽证、中移动牛熊证及认购认沽证，退市数目则超过500只。

据三间美资行的公告，下周二（12日）上午9时30分起至1月22日将提供有限流通量的单边买入价报价，22日预期为最后交易日。受影响结构性产品将自1月25日提早终于及撤销上市。1月28日将为向各持有人支付提早终止金额的结算日。由于特朗普颁布的13959号行政命令自本月11日东岸标准时间上午9时30分（美国时间）起生效，即香港时间要待12日相应时间才正式生效，香港时间明日（11日）仍可如常交易。

港交所回应指，知悉有个别发行商因美国实施制裁措施而将部分结构性产品取消上市，但相信有关行动不会对香港作为全球最大结构性产品市场带来重大不利影响。目前本港有超过12,000只结构性产品上市。港交所又指，正与有关发行商保持接触，以确保产品取消上市的程序有序进行，同时为有关发行商进行的回购程序提供协助，并会继续留意事态发展。

金管局则回应指，知悉港交所正与发行商就美国行政命令影响部分上市结构性产品作紧密沟通，以确保投资者利益得到充分保障。金管局亦正与相关发行商紧密沟通，并要求发行商仔细衡量美国行政命令对其产品的影响、强调任何必要的行动必须公平，及考虑投资者利益及市场完整性，投资者必须得到充分的通知。金管局将密切监察美国行政命令的事态发展，并与港交所及相关发行商保持沟通，确保市场有序交易。

摩根大通上周公布，因应美国法律最新变化，决定将提早终止3只牛熊证上市，包括华夏沪深300指数ETF牛证，另外亦公布有10只认股权证周五收市后停牌，包括华夏沪深300 ETF的认购及认沽权证、中车及中铁建认购证。