新首席法官张举能承认国安法已是香港法例一部分

新上任的终审法院新任首席法官张举能11日表示，香港国安法已成法例一部分，社会应该相信香港法庭“身经百战”，会以过去一贯方式解释国安法。

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张举能主持法律年度开启典礼后出席记者会回应传媒提问时，特别提到将透过现有上诉及覆核机制，由上诉法院订定权威性及具约束力的量刑指引，更为有效回应社会有关量刑差异的质疑。张举能这个说辞，似乎回应了亲北京阵营不满部分法官对年轻示威者判刑“过轻”而要求成立一个量刑委员会。

这是张举能的首日履行，在演说中他只字不提令北京不满的“三权分立”之说，但却七次提到“司法独立”。过去一年被政权否定的三权分立，张官指议题“太热门，变了很政治化”，不适合在记者会评论，但重申基本法多条条文提到司法独立，“司法独立、（法官）独立判案最重要”。

身兼国安法指定法官的张举能多次被问到国安法的法律问题，特别是国安法条文被指不清晰，正是不符他所指法治条件之一，张举能指 ，国安法已根据基本法成为香港法律一部份，他明白国安法由内地制订，与香港的法例未必完全一致，但他强调香港的普通法法庭“身经百战”，积累诠释基本法条文的经验，会用同样方法诠释国安法，强调法庭处理国安法案件与处理其他案件无异。至于国安法容许将港人在港犯案案件移送内地，张官称不会评论具体条文，未有回应情况对司法独立、香港法院司法权的影响。

北京及建制阵营都明示暗示向香港司法机构施压、批评法官、要求配合政府。张官表示，法官必然会面对工作压力，建议法官只须着重法律、证据和事实。被问到会否设下红线，在香港司法制度受到一定破坏时辞职，张官只回应指，他会正面思考，重申自己的任务是捍衞香港司法独立，会竭尽所能完成任务。

他对获得信任及委以重任，深感荣幸，指其使命是维护法治，让司法机构保持独立及公正无偏。他主动提及主要来自建制阵营有关设立相应委员会的要求，指量刑为司法职能重要一环，由法官独立履行，他认为有关建议主要针对下级法院最近就社会事件相关案件量刑决定，认为以现时机制，即经上诉及覆核，由上诉庭订定权威性及有约束力的量刑指引，消除量刑差异，是更有效方法，未来亦会加快上诉庭有关案件的聆讯，直言其他机制的权威性不比由上诉庭作出量刑指引。

他指，司法机构过去推动了民事司法制度的改革、家事诉讼程序的检讨，又推展了遥距聆讯，在不影响司法独立的前提下，机构会欢迎所有有建设性的建议，以改善服务。他又指司法机构非常重视对法官行为的投诉机制，鉴于机制受公众关注，而上一次检讨相关机制已是2016年，故司法机构将会再进行检讨，以提高透明度及问责性，其间会考虑公众提出的意见。

至于过去一年被政权否定的三权分立，张官未有时间表态，指议题“太热门，变了很政治化”，不适合在记者会评论，但重申基本法多条条文提到司法独立，“司法独立、（法官）独立判案最重要”。

被问到社会泛起“法治已死”的质疑，张称明白、理解社会人士不满部份判决，“有情绪”，但他绝对相信香港有法治，重申司法机构独立维护司法独立，“尽力去做”，并指法律上考量一个社会有法治否，视乎法律面前是否人人平等、法律是否公开透明，不会朝令夕改，或条文不清晰等，以及最重要的是司法独立。

他特别指，保障人的基本权利是加料的法治概念，香港是保障基本权利的社会，“由此角度睇香港有法治”。他又强调，无论市民对法治信心下跌、上升或维持不变，司法机构的责任和使命，就是尽最大努力维护香港法治和司法机构独立、公正性，以及维护《基本法》中保障的各种基本权利。

另外张举能于法律年度开启礼的演说指，司法独立不等于司法系统缺乏问责，强调法庭须就判决给予理由并会公开判案书、有上诉机制、有针对法官的既定投诉机制。张举能指针对法官的投诉，会由相关法院领导处理，并须向终审法院首席法官负责，部份情况亦会谘询资深法官。

而基本法订明，只有在由法官组成的审议庭，建议对无力履行职责或行为不检的法官予以免职后，行政长官方可免除法官职务。张认为这代表《基本法》重视司法独立，同时在不削弱司法独立的大前提下，投诉处理机制有提高透明度的空间，计划未来将检讨现行机制。

张举能又指为使司法机构与时并进，各级法院的司法职位空缺，应由“高效勤快”的法官，和合适的律师填补。他指虽然近年招聘高等法院原讼法庭法官时有困难，但并不会降低对法官的要求，并将探讨如何吸引合适的律师加入，又指未来计划逐步扩展高院司法助理计划，以减轻高等法院法官工作量。他又在演讲中肯定海外非常任法官，对终审法院的贡献。