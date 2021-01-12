路透社：民主派大抓捕后会有跟进措施，立法会选举或再押后

路透社1月12日引述消息报导称，北京正考虑彻底改变香港政治制度，包括修改立法会选举制度，以进一步打击民主派的影响力，料今年9月立法会换届选举有机会再度押后。报导称，未来至少一年内，北京将推出更多强硬措施，防止香港再出现一年半前的混乱局面。

广告 继续浏览后续

报导引述两名“于香港事务上具有丰富高层经验，能代表北京利益”的消息人士指，上周逾50名参与或举办民主派初选人士被捕，是北京压制反对派声音连串行动之一，行动将陆续有来。其中一人表示，北京与香港政府有“实质性”的协调以及推动行动，近日的拘捕是连串行动的一部分，旨在令民主派活跃人士噤声，“确保香港不会回到18个月前的景象”。其续指，“中国政府已经忍耐很久，需要一劳永逸地解决问题。”消息人士说，“预期未来至少一年内会有更多强硬措施”。

路透社的消息说，这两名没有透露姓名的消息人士都是中国的高级官员，对香港事务有着广泛的接触。其中一人称，北京在推动和协调香港政府行动方面有着“实质性的”参与。这位消息来源还说，香港最近抓捕民主派人士的行动是正在推进的消除民主派活动人士声音、防止香港回到18个月之前状态的努力的一部分。

报导还引述消息人士的话称，即使有大规模拘捕行动，北京当局仍不放心，怕民主派未来仍有机会取得香港立法会过半数，北京官员正讨论改革选举制度，以解决政治结构中的“缺陷”。特区政府计划今年9月5日举行换届选举，但有可能进一步推迟。

另一名消息人士称，北京正讨论改变香港政治制度，并同时思考如何削弱民主派于行政长官选举委员会中的影响力，“可能会震动整个政治基础”，但目前未有具体方案。林郑月娥的发言人称，有关当局正在探讨在中国大陆使用电子投票系统，设立投票和计票站，让居住在大陆的香港注册选民在那里投票的可行性。

消息来源认为，香港当局可能采取的措施包括：“取消数百名民主派区议员的参选资格；强化公务员系统对北京的忠诚；打击那些公开支持民主派的企业老板的生意；依据《港区国安法》对网络和媒体采取言论审查。”

路透社采访的六名民主派资深人士则表示，他们对大搜捕以来的局面感到担忧。报导指，从《港区国安法》实施以来，港府已经抓捕了93名反对派人士，冻结了活动人士的资产，没收了他们的电话、电脑和旅行证件，取消了一些议员的资格，并对一些媒体采取了行动。有数百人流亡海外。

林郑月娥的发言人称，去年6月实施的《港区国安法》恢复了稳定，减少了街头暴力。这位发言人通过电邮对路透社说，“通过独立的司法系统，香港人民的合法权利和自由得到了保护，犯罪分子被绳之以法”。但是，邮件没有回应有关北京在这个过程中起到了哪些具体作用的问题。