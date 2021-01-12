香港数据显示国安法后净出境人数至今逾13万人

香港国安法2020年6月30日生效之后，到底有多少港人移民出外，目前并未有正式官方数据，但香港著名证券及时事评论员David Webb引用香港入境处的数据分析指出，香港迄今净出境人数显示，已有超过13万人离开，大概是总人口的1.74%。

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Webb在其面书个人网页webb-site发文指出，指自去年7月香港每57人就有一个离开。这数字未必全属移民个案，移民人士绝大部份经机场出境。根据webb-site网站统计，如果用国安法实施作分水岭，撇除去年农历新年假期因素，去年7月前，即使港府已因应疫情大幅度封关，在大部份日子，机场入境的香港居民都比出境多。但自7月起，大部份日子，机场出境的香港居民人数都比入境多。

整体出入境而言，根据David Webb统计，自去年7月1日至今年1月8日，香港净出境人数为130,723人，相当于1.74%全港人口。其中单是去年12月1日至今年1月8日，就有75,100人离开香港，相当于1%全港人口。

自去年3月底港府进一步封关起计，香港居民从机场出境的高峯期是去年7月至9月及去年12月，很多时候单日就有逾千人离境，而去年4月至6月，离境香港居民的单日人数一直是百位数。

台湾及英国是香港人移民首选，根据台湾陆委会数字，去年首十个月，获批台湾居留许可的港人数目为7474人，较2019年同期增长逾七成。英国政府则预算，未来三年会有60万港人透过BNO资格移居。

根据台湾联合网报道，从香港反送中运动到2020年6月全国人大制定港区国安法，港人出现涌向台湾的移民潮。台驻港办事处受理港人文书验证登上历史高峰，往年单月只有数百件或千余件，去年8月却爆量4263件。移民业者透露，这波移民热潮连港府公务员也在其中。

申请各项文书验证是港人申办赴台移民的前置作业。驻港处统计，去年1月到10月文书验证数2万5541件，较去年同期1万5309件大增，其中1月约2000余件，去年6月底人大常委会通过国安法，7月验证数升为3944件，8月再创4000余件新高，9月也达4000多件。

台湾陆委会副主委兼发言人邱垂正说，文书验证就是为了赴台移民、工作等目的，确实可反映港人移居台湾的热潮。

至于核准居留人数，去年迄9月底，台湾共核准5500位港人赴台居留，逼近去年全年的5858人，并高于以前所有年度的全年总额。

港人以申请赴台居留获准人数，2012年之前，每年顶多千余人；2014年发生雨伞运动曾造成一波移民小高峰共4909人，其后几年都维持4000出头。去年反送中运动重新登上5858人新高峰，今年国安法登场后再创新猷。

有官员指出，申请居留与定居都需要审查时间，港人赴台居留、移民数字，预计今年2021年后才会真正涌现。

港人移民赴台可能受到香港政治环境影响，可从专业移民成新主力看出端倪。以具有专业技术能力为由申请移民台湾的港人，过去多年都只有个位数，2017年后突破为双位数，去年反送中爆发即一举达到492人，更惊人的是2020年1月到9月就达到1075人，甚至超过投资移民的数量。

一位移民公司负责人说，受反送中运动影响，去年开始香港专业移民台湾大幅增加，其中以香港大学、香港中文大学、理工大学等反送中重镇的教授，以及香港的会计师、律师，和传媒的记者、编辑等，甚至有公务人员，但这些公务员的职掌都非属政治性业务。