香港數據顯示國安法後凈出境人數至今逾13萬人

香港國安法2020年6月30日生效之後，到底有多少港人移民出外，目前並未有正式官方數據，但香港著名證券及時事評論員David Webb引用香港入境處的數據分析指出，香港迄今凈出境人數顯示，已有超過13萬人離開，大概是總人口的1.74%。

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Webb在其面書個人網頁webb-site發文指出，指自去年7月香港每57人就有一個離開。這數字未必全屬移民個案，移民人士絕大部份經機場出境。根據webb-site網站統計，如果用國安法實施作分水嶺，撇除去年農曆新年假期因素，去年7月前，即使港府已因應疫情大幅度封關，在大部份日子，機場入境的香港居民都比出境多。但自7月起，大部份日子，機場出境的香港居民人數都比入境多。

整體出入境而言，根據David Webb統計，自去年7月1日至今年1月8日，香港凈出境人數為130,723人，相當於1.74%全港人口。其中單是去年12月1日至今年1月8日，就有75,100人離開香港，相當於1%全港人口。

自去年3月底港府進一步封關起計，香港居民從機場出境的高峯期是去年7月至9月及去年12月，很多時候單日就有逾千人離境，而去年4月至6月，離境香港居民的單日人數一直是百位數。

台灣及英國是香港人移民首選，根據台灣陸委會數字，去年首十個月，獲批台灣居留許可的港人數目為7474人，較2019年同期增長逾七成。英國政府則預算，未來三年會有60萬港人透過BNO資格移居。

根據台灣聯合網報道，從香港反送中運動到2020年6月全國人大制定港區國安法，港人出現湧向台灣的移民潮。台駐港辦事處受理港人文書驗證登上歷史高峰，往年單月只有數百件或千餘件，去年8月卻爆量4263件。移民業者透露，這波移民熱潮連港府公務員也在其中。

申請各項文書驗證是港人申辦赴台移民的前置作業。駐港處統計，去年1月到10月文書驗證數2萬5541件，較去年同期1萬5309件大增，其中1月約2000餘件，去年6月底人大常委會通過國安法，7月驗證數升為3944件，8月再創4000餘件新高，9月也達4000多件。

台灣陸委會副主委兼發言人邱垂正說，文書驗證就是為了赴台移民、工作等目的，確實可反映港人移居台灣的熱潮。

至於核准居留人數，去年迄9月底，台灣共核准5500位港人赴台居留，逼近去年全年的5858人，並高於以前所有年度的全年總額。

港人以申請赴台居留獲准人數，2012年之前，每年頂多千餘人；2014年發生雨傘運動曾造成一波移民小高峰共4909人，其後幾年都維持4000出頭。去年反送中運動重新登上5858人新高峰，今年國安法登場後再創新猷。

有官員指出，申請居留與定居都需要審查時間，港人赴台居留、移民數字，預計今年2021年後才會真正湧現。

港人移民赴台可能受到香港政治環境影響，可從專業移民成新主力看出端倪。以具有專業技術能力為由申請移民台灣的港人，過去多年都只有個位數，2017年後突破為雙位數，去年反送中爆發即一舉達到492人，更驚人的是2020年1月到9月就達到1075人，甚至超過投資移民的數量。

一位移民公司負責人說，受反送中運動影響，去年開始香港專業移民台灣大幅增加，其中以香港大學、香港中文大學、理工大學等反送中重鎮的教授，以及香港的會計師、律師，和傳媒的記者、編輯等，甚至有公務人員，但這些公務員的職掌都非屬政治性業務。