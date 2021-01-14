人权观察：香港其实行使“共产党安全法”令人“既怒且忧”

国际非政府组织人权观察负责人罗斯2020年1月12日在香港机场被拒绝入境，被迫转往巴西，并在圣保罗举行记者会，通报消息。

国际人权组织“人权观察”发表2021世界人权报告，其中香港篇形容2020年香港自由已被粉碎，组织执行长又形容香港国安法实际上是“共产党安全法，既令人愤怒又令人忧虑（it’s outrageous, it’s sad）。

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报告的中国篇章以香港开首，包括2020年全年持续地拘捕参与和平示威活动的港人、被迫逃亡的12人在羁押期间更无法会见律师、2019年使用过度武力的警员至今仍无一受到法律制裁，以及新闻自由持续恶化等事件。

报告形容中共绕过香港立法会制定“港版国安法”，并设立多个特殊秘密安全机构，剥夺港人得到公正审判的权利，警方更获授予大权，限制公民社会及媒体发展，削弱司法监督，是自1997年以来对港人自由最严苛的攻击。

人权观察执行长Kenneth Roth形容“香港国安法”实际上是“共产党安全法（Communist Party Security Law）”，令追求民主的港人、立法会议员噤声，而勇于发声争取民主的人不少都被监禁、或被迫逃亡，他形容香港是个特别的地方，情况令人又愤怒又忧虑。

报告亦指香港警方2020年全年持续地拘捕民主派人士，包括苹果日报创办人黎智英、前立法会议员李卓人等。报告形容，“香港国安法”实施后，当局以该法对付民运人士，包括到苹果日报大楼搜查，以及拘捕多人。而一般民众在示威活动中呼叫“光复香港，时代革命”更被当局视为非法，教育局禁止校园内奏唱《愿荣光归香港》。除了民主派领袖，报告亦关注参与抗争的港人，包括被迫逃亡至台湾而被中国海警截捕的12名港人，报告指他们被羁押在内地期间，一直无法会见律师。

警方权力获扩充，其行为却无一受法律制裁。报告提及香港警方在2019年抗争期间过度使用武力，然而其行为并无受到法律制裁，在某些案件中更阻碍民间追究责任，包括去年3月以在网上公开射盲记者的警员身份为由，拘捕民主党区议员郑丽琼。报告亦指，香港的新闻自由持续恶化，包括去年5月警方强迫记者跪地并向其喷射胡椒喷雾，港台节目《头条新闻》因政治压力被迫停播，外媒记者遭拒发签证等。

人权观察中国部高级研究员王松莲形容，2020年对香港而言是令人沮丧的一年，她形容香港的公民社会正严重倒退，很多以往在香港四处可见的行为现时已是无法想像，港人甚至不敢在街头讨论政治，担心会触犯国安法。