港青在台“保护伞”律师兼区议员黄国桐等11人被捕

身兼香港区议员的黄国桐律师等11人今（14日）早遭国安处上门拘捕，据了解他们被捕系涉及协助去年12港人坐船偷渡台湾一案。

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黄国桐律师在反送中运动期间，曾多次以义务律师身份协助被捕年轻人，而他亦是协助已前往台湾年青一代渡过难关包括协助他们找工作的“保护伞”行动发起人之一，台湾的“保护伞”餐厅有份聘用在台湾的“香港手足”工作。他被捕消息传出后，不少市民网上留言祝愿他平安，对警方连串滥捕行动表愤怒。

另一被捕者是活跃于社运的前学联副秘书长何洁泓的母亲，何洁泓在fb发帖指，其母张女士今晨6时许被警察上门拘捕，现身处荃湾警署。

黄国桐早上透过Facebook向外公布：“国安大概6:10到我家，暂不知哪警署，会不断更新。”黄在今早在寓所被捕之后，双手反绑，由当局押往九龙城的区议员办事处进行搜查。

警方暂未有公布国安处上门拘人的原因，但有传媒引述消息人士，指黄涉嫌协助12港人偷渡越境被捕。据了解，警务处国家安全处今日早上于多区以“协助罪犯”罪名，拘捕11人（8男3女），年龄介乎18岁至72岁。被捕人士现正被警方扣查。除黄国桐外，活跃于社运的前学联副秘书长何洁泓在fb发帖指，其母张女士今晨6时许被警察上门拘捕，现身处荃湾警署。

根据NOW电视新闻引述消息人士报道，被捕的11人在案中各有不同角色，包括负责提供资金、安排偷渡路线和船只、开车接载和负责联络等。

12名港人去年8月从香港清水湾布袋澳坐船出海，目的本来是台湾，但不知何故却落入广东海警手上。据大陆方面表示，12人在广东省水域被截获。但根据香港部分民运分子披露，香港飞行服务队几乎全程监控12港人的航海路线，直至他们被广东当局逮捕为止。香港飞行服务队事后被美国列作制裁对象，与特首林郑月娥和警务处长邓炳强等人同列黑名单上。