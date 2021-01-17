遭到北京踐踏為廢紙的中英聯合聲明今天又變得“很嚴肅”

根據包括南華早報在內多方面的消息披露，中國人大常委將就英方給予持有BNO護照的港人居留權一事做出回應措施，內容包括禁止BNO持有人出任公務員或甚至嚴格執行國籍法，要在BNO或中國國籍任選其一。經常為北京發聲的基本法委員會副主任譚惠珠16日更提到BNO護照持有人將被褫奪投票權的可能。譚惠珠還強調是英方違反中英聯合聲明備忘錄在先，反悔當初拒絕給予BNO港人居英權。譚說：“簽署備忘錄是一件很嚴肅的事。”

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然而，譚惠珠口口聲聲認為是“很嚴肅的事”，北京其實早已視為一份“過時無效的歷史”文件。現在中英為了BNO居留權的爭拗，北京似乎再次把這份文件從歷史的廢堆中撿出來。

英國去年宣布，持 BNO港人今年 1 月底起，可申請留英簽證 5 年，後接續 1 年申請成為英國公民。隨日期臨近，近日建制陣營“吹風”指，中國將在下周人大常委會的加開會議上，處理 BNO的國籍、公民權等問題，以反制英方。譚惠珠16 日接受NOW電視台專訪時亦認為英方違反當年簽署的備忘錄，中方將反制。

譚惠珠表示，英國容許 BNO持有人申請移民英國，違反了中英在 1984 年就香港人國籍問題籤署的備忘錄，當年英方承諾香港回歸中國後，港人可繼續使用英國政府簽發的護照，但不賦予居留權。譚惠珠指，“簽署備忘錄是一件很嚴肅的事”，現時英方違反承諾，中方必將反制，“如果已簽署備忘錄，對方反悔而完全沒有反應，逆來順受，今日的中國不會作出這樣的反應。”

譚惠珠所指“很嚴肅”的備忘錄，是聯繫到1984年12月19日英中關於香港問題的聯合聲明，備忘錄是中英聯合聲明下的一份就港人BNO護照的補充文件，北京現在把聯合聲明作廢，但用作補充的備忘錄卻拿出來當寶，作為英方背信棄義的證明。

中國外交部發言人陸慷在2017年的例行記者會上已明確指出，中英聯合聲明作為一個歷史文件，不再具有任何現實意義，對中央政府對香港特區的管理也不具備任何約束力。

此外，2019年8月20日，央視還特別在新聞聯播中強調，中英聯合聲明是“過時無效的歷史文件”。央視在國際銳評中說：“彭斯副總統還應該去補一補歷史課，看看自己關於香港問題的說法鬧出了多大的烏龍。他在演講中提到的中英聯合聲明，是中英雙方在1984年就中方恢復對香港行使主權和過渡期有關安排所簽署的政治文件。在1997年7月1日香港回歸中國後，聲明中所規定的與英方有關的權利和義務全部履行完畢，聲明成為歷史文件，中國政府依照憲法和香港基本法對香港行使主權。彭斯作為堂堂的美國副總統，竟然拿一份早就過時的歷史文件干涉中國內政，不僅讓自己淪為國際笑柄，也令美國國家形象蒙羞。”

中英聯合聲明到底已經過時失效，還是一份嚴肅的文件，大概只有北京說了算。