今年最大规模 ，解放军13架军机进入台湾空域

台湾空军1月23日发布消息指，解放军1架运8反潜机、8架轰6K、4架歼-16战机在当天进入台湾西南防空识别区（ADIZ），创下今年纪录。台空军则派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离、防空飞弹追踪监控。

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台空军司令部发布消息证实，“23日稍早再有共机进入我西南空域，且数量高达13架；我方则以标准程序的派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离、防空飞弹追监等应处，今次也是国防部官网‘即时军事动态’专区去年9月17日开通以来，第90次现踪。”据台军介绍，轰-6K轰炸机和歼-16战机是去年9月台国防部官网专区开通以来，较少出没的机型。

据悉，从1月2日起，解放军军机本月19天共40架次进入该空域巡航。主要机型为运-8电子侦察机、运-8反潜机、运-8干扰机、轰-6K轰炸机、歼-16战斗机。运-9通信对抗机、空警-500预警机。其中运-8反潜机10架次、运-8干扰机8架次，轰-6K轰炸机8架次、运-8电子侦察机7架次，歼-16战斗机4架次、运-9通信对抗机2架次，空警-500预警机1架次。

特朗普政府在任期结束前提前解密了其制定的印太政略细节。该战略承诺 “制定并实施能够但不限于以下方面的防御战略。(1) 在冲突中剥夺中国在‘第一岛链’内的持续制空权和制海权；(2) 保卫第一岛链国家，包括台湾在内；(3) 主导第一岛链以外的所有领域”。随着拜登政府的上台，由他任命的美国国务卿人选布林肯（Antony Blinken）日前在接受美国会参议院认证听证会质询时亦回答了相关问题。

会上，布林肯称，如果中国对台动武，那将是一个“严重的错误”。他说，“我们对台湾和《台湾关系法》有一个长期的、两党的承诺。我们需要确保他们有办法阻止侵略，保护自己。我希望看到台湾更多的参与到世界中来。它在很多方面都是民主的典范，拥有强大的经济和科技实力。当然，他们处理新冠病毒的方式也有很多我们可以借鉴的地方”。他表示，美国致力于确保台湾有能力防御中国的军事威胁。“对台湾的承诺是我们坚定不移的，”布林肯说。