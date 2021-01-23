华裔资深新闻人赵克露被拜登任命为美国国际媒体署代理执行长
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在特朗普任命的美国国际媒体署执行长帕克离职之后，美国新任总统拜登任命了台湾出身的赵克露(Kelu Chao)，出任负责美国对外广播事务的美国国际媒体署代理执行长，她是这个单位的第一位女性首长。
美国国际媒体署是美国联邦政府负责对外广播事务的独立机构，负责管理美国之音、古巴广播办公室等单位，并监管自由欧洲电台、自由亚洲电台等非营利机构。
赵克露在台湾政治大学新闻系毕业后，前往美国肯特州立大学攻读双硕士。之后进入美国之音服务超过20年，曾任美国之音记者、编辑、香港采访主任、中文网与东亚部主管及代理总台长。上一个职务是美国之音节目部总监。
前任美国国际媒体署（USAGM）执行长帕克（Michael Pack）是保守派电影制作人，也是特朗普的坚定支持者，他去年六月才被任命，随即将包括赵克露在内的五位美国之音资深主管开除或停职，这五位主管联合到法院控告帕克干预新闻报导。
拜登政府昨天一上任就要求帕克辞职，随后赵克露被任命为代理执行长。尽管国际媒体署指出，拜登很快就会任命正式的执行长，但赵克露上任第一天就雷厉风行，撤换了去年12月由帕克任命的美国之音台长芮里与副台长罗宾斯。
赵克露的父亲是台湾前中央日报副社长赵廷俊，他过世时，当时的马英九政府曾颁赠褒扬令，表彰他对台湾新闻的贡献，赵克露可以说是克绍箕裘。
台湾驻美代表处前处长沈吕巡透露，他在华府双橡园颁发褒扬令给赵廷俊时，赵家全家人都出席，当天晚上和他们参加晚宴，对赵克露的印象是她十分专业，两人还聊了对日抗战及退守台湾的往事。后来沈吕巡在华府举办纪念抗战的活动，赵克露还曾派记者前往采访。
对于赵克露出任新职，沈吕巡表示，拜登政府已任命两位台湾出身的女性出任政府职务，另一位是贸易代表戴琪，加上先前拜登竞选期间曾投书世界日报，显示拜登对台湾十分熟悉。
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