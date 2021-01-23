华裔资深新闻人赵克露被拜登任命为美国国际媒体署代理执行长

华裔资深新闻人原美国之音记者赵克露被拜登任命为美国国际媒体署代理执行长

在特朗普任命的美国国际媒体署执行长帕克离职之后，美国新任总统拜登任命了台湾出身的赵克露(Kelu Chao)，出任负责美国对外广播事务的美国国际媒体署代理执行长，她是这个单位的第一位女性首长。

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美国国际媒体署是美国联邦政府负责对外广播事务的独立机构，负责管理美国之音、古巴广播办公室等单位，并监管自由欧洲电台、自由亚洲电台等非营利机构。

赵克露在台湾政治大学新闻系毕业后，前往美国肯特州立大学攻读双硕士。之后进入美国之音服务超过20年，曾任美国之音记者、编辑、香港采访主任、中文网与东亚部主管及代理总台长。上一个职务是美国之音节目部总监。

前任美国国际媒体署（USAGM）执行长帕克（Michael Pack）是保守派电影制作人，也是特朗普的坚定支持者，他去年六月才被任命，随即将包括赵克露在内的五位美国之音资深主管开除或停职，这五位主管联合到法院控告帕克干预新闻报导。

拜登政府昨天一上任就要求帕克辞职，随后赵克露被任命为代理执行长。尽管国际媒体署指出，拜登很快就会任命正式的执行长，但赵克露上任第一天就雷厉风行，撤换了去年12月由帕克任命的美国之音台长芮里与副台长罗宾斯。

赵克露的父亲是台湾前中央日报副社长赵廷俊，他过世时，当时的马英九政府曾颁赠褒扬令，表彰他对台湾新闻的贡献，赵克露可以说是克绍箕裘。

台湾驻美代表处前处长沈吕巡透露，他在华府双橡园颁发褒扬令给赵廷俊时，赵家全家人都出席，当天晚上和他们参加晚宴，对赵克露的印象是她十分专业，两人还聊了对日抗战及退守台湾的往事。后来沈吕巡在华府举办纪念抗战的活动，赵克露还曾派记者前往采访。

对于赵克露出任新职，沈吕巡表示，拜登政府已任命两位台湾出身的女性出任政府职务，另一位是贸易代表戴琪，加上先前拜登竞选期间曾投书世界日报，显示拜登对台湾十分熟悉。