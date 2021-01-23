香港首度封区强检 万人禁足两天 期断武肺传播链

武汉肺炎疫情在港情况反复，近期新增确诊个案中，有一半来自佐敦区，港府今(23日)晨起封锁区内四条街道，强制区内约一万名市民接受检测，期望两天内完成行动并确定检测结果，期间居民不可进出，商店停业，是香港首次以围封形式应对疫情。官员表示，期望藉检测和隔离断绝病毒传播链，让市民可以如常生活。但由于封区消息昨天已流出，部分区内居民连夜拖着行李箱离开，有议员忧虑，这会削弱措施的效果，认为港府行动应更迅速。

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首次被划入「受限区域」的佐敦区四街，分别是东起吴松街，西到炮台街；南由南京街，北及甘肃街；范围内人士由今日凌晨4时起须留在处所，并按政府人员安排，分批接受强制检测，完成检测者会被戴上手带，以资识别；至于在过去14天曾在区内逗留超过两小时者，亦须在今天内自行到检测站进行检测。

民政事务局局长徐英伟早上表示，受影响人口约有1万人，政府约十个部门动员共三千人落实封区强检，包括在区内设立51个采样站为市民检测、派员上楼找出需接受检测人士、派饭取药，并因应区内较多南亚族裔人士而提供翻译服务，预料今日午夜前完成强制检测，明日有结果，目标是在下周一早上6时前完成，达至小区清零目标。

食物及卫生局长陈肇始解释，今年首廿日，区内共有162宗确诊个案，涉及56幢大厦，而有关区域的污水样本呈阳性比例持续高于佐敦指定区域内其他范围，而「受限区域」的楼宇较旧，日久失修，小区感染风险较高，有需要实施禁足令，截断传播链。

事实上，在昨天新增的61宗确诊个案中，24人居于包括佐敦的油尖旺区，其中8人住在指定检测区内。

而由昨日下午开始，庙街小贩和指定区内街市及熟食市场商户接获今天须停业的通知，深夜亦有工人运送食物等物资到区内已关闭的临时熟食市场，警员则在附近拉起封锁线。期间，有居民因忧虑受感染而拉着行李箱甚至家具乘车离开，但亦有居民宁愿预备粮食，留在区内接受检测，以免把病毒带往别区。

自由党立法会议员邵家辉在电台节目认为，若港府决定封区，应实时采取行动，现在已有居民离开，难以做到「滴水不漏」。他又建议，雇主不要扣减因行动而未能上班人士的薪金。出席同一节目的工联会议员陆颂雄则建议港府考虑为未能上班的工友提供每日约500至1000港元不等的补贴。

港府曾在2003年沙士(中国称非典)肆虐期间，对出现烟窗式传播的淘大花园E座一幢大厦实施隔离令，但范围远少于今次封区。