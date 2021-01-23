香港“王婆婆”举牌再被捕 人权组织：侵犯表达自由

自2019年香港反修例运动以来，多次参加民主派示威并到场挥动英国国旗后与外界失联、去年10月在深圳结束“取保候审”返港的“王婆婆”王凤瑶，当地时间1月22日晚在香港将军澳尚德邨对面一灯位高举标语期间，以涉嫌妨碍公务被捕。

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据悉，周五是在反修例运动中因不明原因死亡的15岁少女陈彦霖逝世1年4个月的纪念日。当天有香港市民在将军澳尚德十字路口自发默哀。王凤瑶也到场举标语，后被港警以“阻碍警务人员执行职务”拘捕。警方指，昨夜晩上约 7 时，人员巡逻期间，发现一女子在将军澳唐明街一行人过路处高举标语，阻碍行人过路。人员上前劝止，但她拒绝合作。人员遂以涉嫌“阻碍警务人员执行职务”拘捕该名六十四岁姓王本地女子。

对此，英国人权组织“香港监察”发表声明表示，王婆婆被捕，是香港又一次侵犯民主与表达自由。该组织创办人，英国保守党人权委员会副主席罗杰斯 (Benedict Rogers) 说，“现在看来，连退休人士在行人过路处举着抗议牌子也是一种罪行。”香港监察认为，该事件是香港打压民主运动人士的新低点，呼吁港府尽快释放王婆婆，以及促国际社会言行一致，制裁打压民主抗争的中港官员。

现年64岁的王凤瑶去年6月反修例运动中，因多次举英国国旗出现在示威现场而引起众人注意。去年8月14日凌晨参与示威后经皇岗口岸通关返回深圳住所时，她遭深圳公安以“寻衅滋事罪”被行政拘留30天。据她称大陆警方在要求她写悔过书和拍摄影片，并强迫参加五天的陕西省“爱国之旅”后允许她“取保候审”。