抗疫一年：香港成绩两岸四地最差 特首仍称工作「没有最好，只有更好」

昨天是武汉封城抗疫一周年的日子，香港新增81宗确诊病例，令香港累积病例突破万宗，达到10009宗，导致168人死亡。由于昨天的初步确诊数字仍高达70宗，预计今天的确诊个案仍会在高双位数徘徊。有关情况使香港的抗疫成绩在两岸四地中居于榜末。

广告 继续浏览后续

毗邻香港的澳门，武肺累积感染个案只有47宗，无人死亡；人口是香港三倍的台湾，一年来共有881人感染病毒，7人死亡；至于最初爆发疫情的中国大陆，虽有88804人染疫、4635人死亡，但按人口比例计算，香港的感染率较大陆高，死亡率则略低于大陆。

对于抗疫一年有逾万人感染和感染源头不明个案维持在总数三、四成的高比例，疫情明显未受控，卫生防护中心传染病处主任张竹君形容，过去一年好不容易，但港人非常难得，「戴口罩或者系各样嘢都系非常之自律」。不过，她预警，未来数日的确诊数字仍会持续上升，更忧虑小区隐性传播链仍然存在。

面对港府抗疫措施备受抨击，疫情至今仍未受控，特首林郑月娥表示，公务员已非常努力抗疫，但抗疫工作不会一蹴即就，其成绩可说是「没有最好，只有更好」。她续称，过去一年，港府「曾试过好成功」，面对「唔想出现」的第四波疫情，港府会继续积极抗疫，不会因被批评做得不好而气馁，期望尽快让市民回复正常生活，商业活动重新启动。