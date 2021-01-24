拜登政府对两岸议题表态促北京停止对台施压台外交部表欢迎

美国国务院今天以发言人普莱斯(Ned Price)的名义发布新闻稿，重申台湾关系法与六项保证，并敦促北京停止施压，与台湾进行有意义对话。这是拜登政府首次对台湾议题公开表达立场。

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国务院表示，美方注意到中华人民共和国不断企图恐吓包括台湾在内的邻邦。美方敦促北京停止对台湾的军事、外交与经济施压，并与台湾的民选代表进行有意义的对话。

台湾外交部随后发布新闻稿指出，诚挚欢迎与感谢拜登政府在上任之初，就展现对台湾的支持，以及对台湾国防安全及台海和平稳定的高度重视。并强调，将与拜登政府密切合作，在过去台美友好的深厚基础上，进一步强化紧密的伙伴关系。

另外民进党今天举行「拜登新政府与台美关系未来展望」座谈会，民进党国际部主任罗致政指出，美国总统拜登刚宣誓就职，国务院就针对共机扰台发表声明，此举相当少见，且新闻稿用词对台湾非常正面、友善、对中国强硬，例如，美方要求中国停止对台湾施加军事、外交压力，并使用「印太」等字眼，之前大家关心印太战略会不会不见，新闻稿显示，不但没有不见，还凸显美国政策有其延续性存在。

罗致政也说，美方在文中提到「对台湾的承诺坚若盘石」，对台湾来讲，这也是非常明确、正面。

民进党副秘书长林飞帆表示，美国国务院发表声明，认为中共飞机干扰台湾，是破坏区域和平的作法，并明确提出中共是区域安全和平的威胁，这显示，拜登政府上台会延续过去对中国的对抗竞争态势不变。

国民党今天也发布新闻稿表示，美国民主党政府仍秉持过去40多年的两岸架构，以台湾关系法、六项保证、三公报为基础，鼓励两岸对话。拜登团队从去年底，就开始表态支持符合台湾人民最佳利益的两岸方案，国民党表示欢迎。

针对共机密集袭扰台湾邻近空域，国民党指出，农历新年将届，解放军应有所收敛，不要造成台湾地区人民的不安。中共当局应认知，两岸关系的结，双方均有责任，应由政治途径和平解决，不会因共机进入台湾防空识别区而解；盼两岸执政者均以人为本、以两岸人民利益为先，得民心才是王道。