警不满孕妇不按指示 反锁双手拘捕 孕妇激动早产 评论直斥不人道

香港警方昨(23日)推出大型宣传片《守城》以重建警队在反修例运动期间跌至谷底的形象，但却同时爆出一名怀孕近8个月的孕妇因被警方截查时不按指示站近另一名被截查人士，遭警员辱骂为「死肥婆」及质疑她是否怀孕，其后更被警方以手铐反锁双手及拉起拖行，孕妇昨晨早产，男婴须送往新生儿深切治疗部接受治疗，情况严重。

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警方回复传媒查问时表示，女子被截查时情绪激动，拒绝出示身分证，于是以涉嫌阻碍警务人员执行职务为由拘捕她，现已获保释。民主党前立法会议员林卓廷在网上表示，根据《警察通例》，警方在疑犯逃跑和伤害自身时才可用上手铐，而且不一定要反锁，但当日警员竟把孕妇以对付重大要犯的手段对待，实在是霸道兼超越良知底线，人神共愤，即使警方拍摄更多的宣传片，也抵不上现实中市民拍摄的警方欺侮孕妇片段。

涉事孕妇上周三（20日）在土瓜湾住所楼下散步时，被警员截查身分证，在拿身份证时，疑因本地疫情须保持社交距离，不欲站近其他被截查者，发生争执，僵持期间赶至的事主胞姐刘女士向传媒覆述称，争持期间有警员辱骂其妹「死肥婆」，患糖尿病及高血压的妹妹感到头晕，故此坐在地上休息。

而由其后赶到的事主胞弟所拍摄的片段和现场的闭路电视片段所见，孕妇曾与警员互相指骂，但一直坐在地上，却被警方反锁双手，警员更尝试多次拉起她，并拖行了几步。在事主不适而等待救护车到场期间，刘女士赶至，在她高声要求十多分钟下，警员才解开孕妇的手铐，让她可横卧担架床上送院检查。

刘女士表示，妹妹送院后须注射三针安胎针，留院期间彻夜难眠，及至昨晨诞下只有2公斤的婴儿。下午与妹妹见面时，不禁落泪，妹妹其后告诉她，生产时大量出血，未看清儿子面容，现时最担心儿子早产有后遗症。

她续称，妹妹送院初期，警方一度以妹妹为疑犯为由，拒绝她与妹妹见面，着她不要阻碍警务人员办公。自称全家人一向支持警队执法的她质疑，妹妹不偷不抢，但却遭受如此对待，日后如何相信政府！孕妇的母亲更直斥警方如此对待孕妇，「简直不是人！」

另根据《苹果日报》报道，现场质疑事主是否孕妇的警务人员黎锦耀，反修例期间曾多次阻碍传媒采访，在庭上作供时更曾被法官质疑其可信性，但却获得擢升。

警方回复传媒时表示，警务人员当日正在该区进行反罪恶巡逻，以打击非法入境者及逾期居留人士，其间截查一名42岁姓刘女子，要求她出示身分证，但该女子情绪激动并拒绝听从指示，经劝喻后仍不合作，遂以涉嫌阻碍警务人员执行职务罪名将她拘捕，下月中向警方报到。警方续称，若市民认为受到警方不合理对待，可向投诉警察课投诉。