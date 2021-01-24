香港逾万人感染武肺 特首不排除扩大封区强检范围

香港第四波武汉肺炎疫情在抗疫一周年之日突破一万人受感染的纪录，且预计每天新增个案仍会在高双位数徘徊之际，香港特首林郑月娥不排除把首次引入的封区强检措施扩展至其他区域，但届时会做好保密和适时通知市民封区细节。她承认，由于首次封区的消息在执行前一天泄漏，令效用减少。而根据官方初步纪录，昨天在佐敦的封锁区内，共有约6900人接受检测，即较预期人数少三成。

广告 继续浏览后续

作为港府抗疫督导委员会专家顾问的呼吸系统科讲座教授许树昌今(24日)早在电视台节目中表示，忧虑因封区消息提早外泄而有居民提早离开，可能有机会把病毒带出区外，促请港府跟进仍未检测的二、三千人。他又说，在须围封强测的「受限区域」外的油麻地果栏一带，确诊个案亦有增加，可能有需要扩大「受限区域」到该处，但全港封区强测则有巨大难度。

港府凌晨公布，昨天一日内，政府人员已到访佐敦「受限区域」内超过3240个住户，为6200名市民登记数据，以便日后跟进检测情况。政务司司长张建宗今早到「受限区域」视察后表示，无法掌握有多少居民在封锁前离开，但估计人数不多，声称昨日只有45户没有人应门。他强调，检测人数可说是「达标」，因为该区人口流动大，根据统计处资料估计有8000人，但考虑到部分家庭的小朋友较多，故此评估有1万人须受检测是「预松少少」。

陪同视察的食物及卫生局局长陈肇始表示，虽然强制检测令在昨日午夜前结束，但今天仍会以劝喻方式要求未接受检测者进行检测，估计人数不多。但如果整个行动结束后发现有人仍未检测，当局一定会检控。

根据法例，任何人违反限制及检测宣告，即属犯罪，可处罚款2.5万港元及监禁六个月。政府目标是争取在48小时内完成行动，为所有已识别的受检人士完成检测并确定结果，预料市民可在星期一上午六时左右开始上班，而区内的传播链亦可望截断，让市民生活能回复正常。