港府完成佐敦封区林郑自夸提早达标下个目标仍卖关子

港府动员大量人力物力封锁佐敦及附近一代地区，为大约7000居民进行检测测试，当中发现13宗确诊个案，专家认为抗疫成本底，商贩亦生意损失惨重而叫苦连天，但特首林郑月娥却自夸“抗疫工作没有最好只有更好”，扬言封区有效之后还将逐步有来。林郑26日清早在巡视地区时，拒绝透露下一个目标。

广告 继续浏览后续

林郑形容今次行动是成功，但仍有改善地方，包括公布时间，政府希望在大家未知的时间开始检测行动，故保密性很重要，今次有消息流出是“不幸”，当局会检视公布时间。她指过程中保密难度非常高，认为“受限区域”工作应更聚焦，建议缩小范围，封锁一条街或几幢相连楼宇，将封锁区“打散”，同时在几条街或楼宇封锁；并建议压缩禁足时间，但涉及很多物流、沟通及化验所检测时间，要审视有否空间可压缩。

林郑月娥指佐敦封区行动在1月23日上午4时开始，直至1月25日凌晨零时，持续44小时，较目标的48小时提早完成，而在1月24日下午6时已开始让有阴性结果的市民离开，居民亦欢迎安排，故禁足时间其实压缩至38小时。

她表示，1月25日凌晨行动结束后，仍有执法行动进行中，执法人员在区内检查离开大厦市民有否短讯证明已接受检测，亦有上门逐家拍门检查有否遗漏，现时找到200多个未有接受强制检测居民，现场无马上进行检控，仍要审视有关人士有否原因，已安排检测及将资料转交衞生防护中心跟进。

林郑指今次封区行动涉及7千名居民，找到13宗隐性个案，部份个案早前已接受强检及呈阴性，认为说明病毒潜伏期相当长，有需要时会要求区内强制第二次检测。

她说，行动中有470多户无人应门，纪律部队动员逾1,600人，而协助的检测商提供的检测能力远远超过7千人的检测，是因为不想大批居民排队等检测，化验所尽了最大努力，在周日早上亦已完成大部份检测。

林郑月娥称，过去7日本港确诊个案较上周多3成，要求同事“走在社区爆发前”，全港任何一座楼有2宗无相关个案或污水持续阳性就要做检测，现涉及逾100幢楼；亦有指定区域强制检测等，会考虑在什么情形下采取什么层次的方案，包括确诊个案数目、性质及相连性；环境因素及楼宇质素，如楼龄、结构、喉管及管理如是否“三无”等，亦会考虑排出的污水检测结果，而每次决定“受限区域”或指定区域都要考虑政府及协助化验机构的能力。

而政府周二午夜12时刊宪宣布再多19幢大厦要强制检测，深水埗指定检测区域占18幢，市民忧虑有关指定区域会否与油麻地果栏将紧接“封区”检测。林郑今早被问到何时会再封区，她称不可以公布下次行动时间，但“有用的工具当然会用”，认为距离零个案仍有一段时间，会在满足几个因素下采取行动，但区域及时间都不能现在公开，希望“突袭性”，保密程度较高。

行政长官林郑月娥指，现时除了佐敦和深水埗列作指定高风险区域外，另外会有几个地方纳入高风险区域，区内的大厦出现1宗不明源头个案后，便会要求全幢大厦居民强制检测，稍后会公布。

被问到封区令区内商户造成损失，但政府拒绝赔偿，质疑政府施以大力度但未有考虑经济影响，林郑没有正面回应，仅重申封区检测有一定成效，虽然在7,000宗检测只找到13宗个案，“好似唔系好有用”，但能做到早识别，阳性比率亦达0.17%，相较9月时所做的178万普及检测找到45宗个案，阳性比率为0.0225%为佳，认为这种封区做法来发现隐形传播链是有用。

林郑又说，私家医生转介有病征病人的检测成效率相对高，约8万宗私人医生转介的检测，找出515宗个案，阳性比率达0.64%，呼吁私家医生帮忙转介病人检测，切断隐形链。