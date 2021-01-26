警方深夜闯中文抓三在学生包括前学生会长区倬僖

香港中文大学上月发生保安被撒粉案，一名20岁姓曹男子当场被捕，早前被获准保释，警方昨（25日）再拘捕3名19至22岁男子，至今仍被拘留调查，包括中大学生会临政主席区倬僖。据了解被捕4人均为在学学生，大部分是学生领袖，活跃于舍堂，亦有人办学生报。

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本月11日中时份香港中文大学近大学站保安岗位，有约8名身穿黑衣的人士推倒栏杆，一名55岁男保安被泼不明粉末，事后眼部感到不适送往医院治理。自2019年中文大学及理工大学爆发警民冲突后，本港多间大学的保安规格均有所提升，如在出入口位置增设入闸机或保安岗位，要求进入校园范围的人士出示相关证件，此类安排不时引起学生与保安之间的磨擦。

警方25 日晚上进入中大校园，分别在善衡、和声及伍宜孙书院学生宿舍搜查约一小时，称调查 1 月 11 日港铁大学站外铁马被推翻以及保安员被散粉事件。警方搜查后逮捕了三人，全是中大学生，他们并非在中大校园内被捕，其中一人是中大学生会前会长区倬僖。据中大学生提供的影片中显示，区倬僖被约十名警员带返其善衡书院宿舍搜查，其间大学辅导长陈国康亦在场。另外于和声及伍宜孙书院，亦有警员持搜查令进入宿舍房间搜证及检走证物。

本月11日中时份香港中文大学近大学站保安岗位，有约8名身穿黑衣的人士推倒栏杆，一名55岁男保安被泼不明粉末，事后眼部感到不适送往医院治理。自2019年中文大学及理工大学爆发警民冲突后，本港多间大学的保安规格均有所提升，如在出入口位置增设入闸机或保安岗位，要求进入校园范围的人士出示相关证件，此类安排不时引起学生与保安之间的磨擦。

警方消息指，新界南总区重案组探员入夜后中大 3 间宿舍搜查，包括善衡、和声及伍宜孙书院学生宿舍，进行搜屋程序。3 名人士早于搜屋前已被捕，警方指他们涉及本月 11 日中大校园出入口一宗推倒铁马案件有关，3 名人士并非在中大校园内被捕。

中大学生会证实，至少三名中大学生被警方拘捕，当中包括区倬僖。现时被捕同学已被带返警署，义务律师团队正跟进。学生会对警方再次大规模拘捕中大学生以及进入中大校园搜查表示遗憾，并谴责校方拒绝处理校园保安问题，选择一再报警拘捕学生。

据中大学生消息指，其中一名被捕人士为中大学生会前会长区倬僖，他原本在今天傍晚在沙田警署报到后被捕，被约 10 名警员带返宿舍“搜屋”，其间大学辅导长陈国康及中大保安人员亦在场。据中大学生提供的影片中显示，区倬僖被警员带返其善衡书院宿舍搜查，新界南总区重案组警员其后把他一同押离房间，区的宿友欲拍其身体鼓励他，即被警员厉声警告。

警方亦分别进入和声及伍宜孙书院的学生宿舍搜查，未有人被捕。和声书院学生会会长胡筠弦表示，警方在宿舍房间内搜证及拍摄，过程约一小时，并检取一袋 A4 尺寸大的证物。

中大校园电台及书院学生会均在宿舍内直播警员搜查，惟一位女舍监声称“保障同学私隐”，要求中断直播，结果校园电台唯有结束直播。胡筠弦亦说，舍监声称宿舍是私人地方，禁止同学拍摄，又指如要拍摄需向书院申请。

伍宜孙学生会临时会长黄同学亦透露，今晚 9 时收到宿生通知宿舍西座 8 楼有 6 至 8 名警员搜查房间，包括翻开涉事同学床褥及搜查房间内的物品，过程约 45 分钟，期间只有舍监及保安曾查看搜查令。黄同学续指，警员离开时记录在场所有同学的个人资料；学生会将向校方了解事件，并要求校方解释为何不具透明度地容许警方进入校园。