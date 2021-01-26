香港认可中德合作疫苗紧急使用指“效益大于风险”

香港食物及衞生局局长宣布，认可中国复星与德国BioNTech药厂合作的mRNA新冠病毒疫苗在香港紧急使用，认同专家顾问所指的“效益大于风险”。

广告 继续浏览后续

港府25日傍晚公布，首批约100万剂、足够约50万人口接种的BioNTech疫苗，要拖至2月下旬始抵港。有传媒引述消息称，疫苗接种计划或因此延至3月才展开。

政府疫苗接种计划专责小组成员、医管局前行政总裁梁栢贤出席一个研讨会后表示，相信食衞局短期内会就疫苗批出紧急许可，届时复星会准备将疫苗供港，“希望3月初接种到，时间表系比原先（预期）迟咗。”疫苗有效期6个月内需要接种，据他理解药厂已在欧洲制造供港疫苗。

另一成员、衞生防护中心前总监曾浩辉则指，英国阿斯利康牛津疫苗本来预期6月供港，如果药厂及早提交资料都可以早点审批，一切视乎供应，目前集中处理BioNTech与复星疫苗。至于科兴他透露政府亦“一路追紧”，正敦促科兴尽快提交第三期报告，据他了解只欠文件资料整合，对于有意见要求引入另一款国药疫苗，曾表示国药也未出第三期测试，情况同科兴一样，科兴已做了大量前期工作，如果推倒重来需时会好长。

他在研讨会上表示，如果市面太多疫苗亦不利市民选择，由医生及专家组成的专责委员会集中在每种科技平台选购一款疫苗审批供港人使用，目前已审批德国BioNTech和复星疫苗，相信可供应18区社区接种中心让市民免费打针。梁栢贤表示，没有疫苗是百分百保护力，总有小撮人没有效力，但BioNTech有95%保护力已非常高，一般流感疫苗都只是7成多，认为目前疫苗效果已经非常理想。牛津阿斯利康疫苗效用为7成，料6至7月供港。

曾浩辉指，市民毋须先做病毒测试才接种，如果感染过武肺，应等3至6个月后才打针，文献显示康复者3至6个月内或有抗体。曾又指，BioNTech的存放要求较高，要置于零下70°C，若在2至8°C存放，只可储存约5日；牛津疫苗因存放要求与一般疫苗相若，可能较适合供私家医生或医院使用。

曾浩辉建议，可让高危长者的两名照顾者一并优先接种。他指以香港的环境是顺理成章，如果照顾者也打针，对长者有好处，提高保护。他指觅地做接种中心场地须符合一定条件，至少可容纳一两千人流动，详情待局方公布。

梁栢贤则指，暂按风险优先让三大组别接种，包括长者、长期病患者等。若针数充足，可安排其他健康组别，例如16至59岁市民接种，但暂不包括16岁以下人士。

检疫中心职员、纪律部队、食环署员工等疫情工作人员，料可优先接种，届时要部门估算人数再安排。跨境司机、公共运输人士等社会上的高危感染群组，也获考虑优先打针。如果最优先群组接种反应不热烈，第二及第三优先群组或可提前打针。

至于安老院舍长者如何分批打针，梁指初期亦非全院打针，体弱长者也未必合适。他认为先让健康长者接种，提升群体接种信心，副作用也较少。当三大组别打针后，连同外佣等人士可按年龄分批接种，提高群组免疫力。