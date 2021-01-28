林郑述职临时全程安排

特首林郑月娥原定去年12月述职，但被北京叫停，之前有传她本月内再上京述职，但昨午政圈传出林郑述职消息，并推测以视像形式进行，港府一直没有公开交代，也未有通知传媒，结果述职由内地官方公开。中国政府网昨午5时半发佈李克强在中南海紫光阁以视像形式分别听取林郑月娥和澳门特首贺一诚述职；中央电视台晚上「新闻联播」以头条报道港、澳特首述职情况，惟未有播出习近平现场讲话，只以旁述交代。

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根据苹果日报报导，从影片可见，林郑述职时，特首办主任陈国基及中联办主任骆惠宁分坐左右，而在北京跟习近平同场的官员包括副总理韩正、中办主任丁薛祥、政法委书记郭声琨、统战部部长尤权、港澳办主任夏宝龙及副主任张晓明，央视报道中没有提及张晓明的名字。

央视引述习近平提及国安法立法后，林郑带领港府「坚决执行，依法止暴制乱」，赞扬她在国家安全等大是大非问题上「立场坚定，敢於担当，展现出爱国爱港的情怀和对国家、对香港高度负责的精神」，强调爱国者治港才能确保一国两制行稳致远，又藉机慰问被美国制裁的香港官员。

习近平提到中央全力支持港府抗疫，更特别提及香港爆发第四波疫情，对市民工作和生活造成困扰，表明很关心及担忧。比较央视就港、澳特首述职的报道，特别提及林郑汇报「新冠肺炎疫情防控等情况」，惟特区政府昨晚发出新闻稿，只称她「汇报香港经济、社会和政治方面的最新情况」，未提及抗疫，但其后引述林郑称「特区政府目前重中之重的工作是遏止疫情」。

林郑今次述职前两度封区检疫，前晚更突袭式封区，昨晨在facebook发文提及油麻地碧街封区，虽只找到一宗确诊个案，仍自我肯定行动达标；官方公佈述职消息前，她还上载一份全文逾四千字的「抗疫一年 总结经验」报告，令人猜测她在述职前先为抗疫功劳造势。本报曾向特首办查询述职何时安排及落实，惟未获回覆。

油尖旺区议员李伟峰指，前晚封区后最先上楼的政府人员是摄影师，「他们跟著拍门，跟足全程」；昨晨现场解封，有交通警在场「游街」拍摄，惟当局从没安排大厦消毒，「居民今日验完，听日可能原区感染」，加上居民集体到街上检测增加感染风险，批评林郑是刷数据，封区只为领功而做骚。

时事评论员刘锐绍指，习赞林郑敢於担当也未能断言她可连任，最多只是认同她执行北京指示，中央也要找人为香港疫情「祭旗」，最终她要否落马仍是未知数。此外，习对港、澳抗疫评语大相逕庭，明显反映对香港抗疫工作不满。至於习向被美国制裁的特区官员表示慰问，刘认为只是安抚说话。

中大政治与行政学系副教授马岳指，香港未能做到全民检测、个案清零，又未能推出健康码及全民接种疫苗等措施，习对香港疫情表示担忧，或多或少给予港府压力，预计林郑稍后或有更严厉措施抗疫，但看不到现时官方抗疫方式有甚么实际效用。