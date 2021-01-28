林鄭述職臨時全程安排

特首林鄭月娥原定去年12月述職，但被北京叫停，之前有傳她本月內再上京述職，但昨午政圈傳出林鄭述職消息，並推測以視像形式進行，港府一直沒有公開交代，也未有通知傳媒，結果述職由內地官方公開。中國政府網昨午5時半發佈李克強在中南海紫光閣以視像形式分別聽取林鄭月娥和澳門特首賀一誠述職；中央電視台晚上「新聞聯播」以頭條報道港、澳特首述職情況，惟未有播出習近平現場講話，只以旁述交代。

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根據蘋果日報報導，從影片可見，林鄭述職時，特首辦主任陳國基及中聯辦主任駱惠寧分坐左右，而在北京跟習近平同場的官員包括副總理韓正、中辦主任丁薛祥、政法委書記郭聲琨、統戰部部長尤權、港澳辦主任夏寶龍及副主任張曉明，央視報道中沒有提及張曉明的名字。

央視引述習近平提及國安法立法後，林鄭帶領港府「堅決執行，依法止暴制亂」，讚揚她在國家安全等大是大非問題上「立場堅定，敢於擔當，展現出愛國愛港的情懷和對國家、對香港高度負責的精神」，強調愛國者治港才能確保一國兩制行穩致遠，又藉機慰問被美國制裁的香港官員。

習近平提到中央全力支持港府抗疫，更特別提及香港爆發第四波疫情，對市民工作和生活造成困擾，表明很關心及擔憂。比較央視就港、澳特首述職的報道，特別提及林鄭彙報「新冠肺炎疫情防控等情況」，惟特區政府昨晚發出新聞稿，只稱她「彙報香港經濟、社會和政治方面的最新情況」，未提及抗疫，但其後引述林鄭稱「特區政府目前重中之重的工作是遏止疫情」。

林鄭今次述職前兩度封區檢疫，前晚更突襲式封區，昨晨在facebook發文提及油麻地碧街封區，雖只找到一宗確診個案，仍自我肯定行動達標；官方公佈述職消息前，她還上載一份全文逾四千字的「抗疫一年 總結經驗」報告，令人猜測她在述職前先為抗疫功勞造勢。本報曾向特首辦查詢述職何時安排及落實，惟未獲回覆。

油尖旺區議員李偉峰指，前晚封區後最先上樓的政府人員是攝影師，「他們跟著拍門，跟足全程」；昨晨現場解封，有交通警在場「遊街」拍攝，惟當局從沒安排大廈消毒，「居民今日驗完，聽日可能原區感染」，加上居民集體到街上檢測增加感染風險，批評林鄭是刷數據，封區只為領功而做騷。

時事評論員劉銳紹指，習贊林鄭敢於擔當也未能斷言她可連任，最多隻是認同她執行北京指示，中央也要找人為香港疫情「祭旗」，最終她要否落馬仍是未知數。此外，習對港、澳抗疫評語大相逕庭，明顯反映對香港抗疫工作不滿。至於習向被美國制裁的特區官員表示慰問，劉認為只是安撫說話。

中大政治與行政學系副教授馬岳指，香港未能做到全民檢測、個案清零，又未能推出健康碼及全民接種疫苗等措施，習對香港疫情表示擔憂，或多或少給予港府壓力，預計林鄭稍後或有更嚴厲措施抗疫，但看不到現時官方抗疫方式有甚麼實際效用。