英国内政大臣：期待着欢迎港人来到我们伟大的国家

英国内政大臣帕特尔（Priti Patel）1月29日通过推特表示，英国周日起将为持有英国国民(海外)护照(BNO)的香港人开放新签证，并称，“我期待着欢迎他们来到我们伟大的国家。”

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此前，中国外交部发言人赵立坚在周五的例行记者会上宣布，自1月31日起，中方不再承认所谓BNO护照作为有效旅行证件和身份证明，并保留采取进一步措施的权利。港府当晚亦通过新闻稿称，会“全面配合”国家就 BNO 问题采取反制，自1月31日起， BNO不能用于在香港出入境，亦不会在香港获承认为身分证明。

英国政府当天发表声明指，英方将“兑现历史承诺”，英国政府将于1月31日（周日）兑现承诺，为香港BNO身份的持有人开放新的签证。声明称，“这一承诺是在中国政府去年在香港实施《国家安全法》后作出的，违反了其根据国际法作出的承诺。该签证反映了英国对权利和自由受到限制的香港人的历史和道德承诺。”

声明称，“拥有英国国民(海外)护照(BNO)的人士及其符合条件的家庭成员将可以来英国生活、学习和工作。与其他签证一样，在英国居住5年后，他们可以申请定居，再过12个月就可以获得英国公民身份。”对此，英国首相约翰逊（Boris Johnson）表示，“我感到非常自豪，我们为香港的英国国民（海外）护照持有者带来了这条新的途径，让他们在我们国家生活、工作和安家。”他说，“这样做，我们尊重了我们与香港人之间深厚的历史和友谊，我们支持自由和自治--这些都是英国和香港所珍视的价值。”

帕特尔说，“环球英国将始终坚持正确的做法，并恪守我们的承诺。这项新的签证兑现了我们对香港人的承诺，尊重我们之间强大的历史关系，维护他们的自由。”她说，“我期待着欢迎那些希望在英国扎根并与家人建立新生活的人们。”帕特尔另在推特上写道，“星期天，英国将再次为那些自由之灯被熄灭的人提供安全庇护。”她说，“我期待着欢迎他们来到我们伟大的国家。”

此外，英过外交大臣拉布（Dominic Raab）称，“我们已经清楚地表明，在香港问题上，我们不会置之不理。我们会履行我们对香港人民的历史责任。中国在香港强加《国家安全法》，显然严重违反了《中英联合声明》，违反了国际法。”他说，“随着这条新的签证途径的推出，BNO公民现在可以选择来英国生活、工作和学习。”声明称，“英国政府正与民间团体等合作，欢迎BNO身份持有人到英国各地，帮助他们融入社会。”