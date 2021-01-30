台湾防疫有成去年GDP增长近3% 30年来首超中国

法新社台北电稿援引台湾官方周五公布的估值称，2020年台湾的GDP增长了近3％（2,98%），成为新冠疫情期间全球表现最强劲的经济体之一，并且是30年来首次超过中国（2,3%）。

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报道称，台湾行政院主计总处公布，2020年台湾经济成长率概估为2.98%，高于11月预测的2.54%。这也意味着台湾的GDP增长自1991年以来首次超过中国。

该数字证实了台湾在应对新冠疫情方面取得的显着成功。在迅速采取入境限制等防疫措施之后，至今台湾登记的新冠感染病例不到900例，死亡7例。

据台湾主计总处专门委员吴佩璇表示，台湾的确是因防疫有成，生产、制造、消费活动得以持续，才能有这样的成长幅度。

报道续称，台湾对岸的巨邻中国是新冠疫情的爆发源头，但是在很大程度上对其迅速加以控制。中国去年的GDP增长为2.3%。这是大多数国家都会羡慕的表现，但仍然是中国40多年来的最差表现。

报道援引吴佩璇解释说：“实现如此巨大的经济增长的主要原因是我们的半导体制造商拥有的技术优势。此外，制造业近年来继续在全国范围内进行投资以提高产能（...） 也促使出口强劲增长。”

由于出口扩大，台湾去年第四季度的增长尤为强劲，达到4.94%，是2011年初以来最好的季度表现。

根据台湾官方数据，尽管全球经济放缓，但出口额在2020年达到3452.8亿美元的历史新高，每年增长4.9％。特别是半导体芯片出口同比增长22％，达到1220亿美元。

法新社指出，台湾是制造电脑芯片和电子产品的全球领先目的地，并且是富士康和台积电（TSMC）等科技巨头的故乡。

另据彭博社29日报道，香港的法国外贸银行（Natixis SA）经济学者吴卓殷（Gary Ng）近日指出，台湾去的年出口贡献GDP成长约60%，而从台积电雄心勃勃的资本支出计划来看，这趋势短期内并不会放缓，因为“对半导体的需求不会消失，且台积电无可取代。”

不过，报导也表示，台湾超越中国的出色表现“可能只是昙花一现”。目前中国是全球仅次于美国的第2大经济体，当北京当局着手控制疫情、部署财政、货币振兴措施后，经济成长率在去年第4季回升到疫情之前的水平。

调查经济学家频均预测，中国今年的经济成长可能反弹到8.4%，成为2011年以来最快成长速度，台湾则预计成长3.7%。