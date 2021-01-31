今起港府不再承認BNO護照 英國對其持有者開始實施新簽證政策

根據英國政府的宣布，在香港的英國國民（海外）護照的持有人（即BNO護照）從今天1月31號開始實施BNO護照簽證政策。這被認為是國安發通過後，英國向想要擺脫中國壓制的港人提供出路的一種方式。港府從今天開始，也不再承認英國國民（海外）護照（BNO護照）為旅行證件及身份證明。

廣告 繼續瀏覽後續

根據英方決定，如有符合資格附生物特徵的特定BNO護照的香港人與他們的近親，可以通過手機應用程式申請這個簽證到英國定居，之後更可以申請英國國籍。

去年六月前，BNO護照持有人只能在英國免簽逗留6個月，但沒有居留和工作權。但香港去年6月底施行《國安法》之後，英國推出了新的BNO簽證政策。根據該政策，成功申請到BNO簽證的人士可以在英國生活五年後申請永久居民身份，獲得定居身份12個月後可以申請英國國籍。

獲得新簽證的條件之一是能夠證明有足夠的錢生活至少六個月。

任何在1997年之前出生的香港居民都有申請BNO身份的資格。由此，英國新的BNO簽證規定為大約290萬香港公民以及他們約230萬直系親屬移民英國鋪平了道路。英國指責中國沒有履行其在1997年香港移交前所作的保證，讓香港的自由和自治至少維持半個世紀。 倫敦提出了道義上的義務來幫助其前殖民地。

英國首相約翰遜在上周五透過內政部發表的一份聲明當中表示，這項新舉措將讓BNO護照持有人在英國生活、工作和安居提供了新途徑。並透過此舉履行了英國與香港人之間的深厚歷史聯繫和友誼，並捍衛了英國和香港同樣珍視的自由和自治。

但中國外交部發言人也在上周五針鋒相對地表示，中方從星期天（1月31日）開始起不再承認BNO作為旅行證件和身份證明。法新社報道指出，這是象徵性的決定，因為香港人通常會使用其本地身份證離開該領土。北京方面表示已準備採取“其他措施”，這使人們擔心當局正在試圖阻止香港人離開。周日，中國官媒指責倫敦具有“殖民主義心態”，警告新安排將損害“雙邊關係”和“英國的長期利益”。

任何在1997年之前出生的香港居民都有申請BNO身份的資格。由此，英國新的BNO簽證規定為大約290萬香港公民以及他們約230萬直系親屬移民英國鋪平了道路。香港共有居民約750萬人。英國方面曾估計，可能有多達322,400名香港人會通過這一政策離開香港。

《香港01》報道，港府從周日（1月31日）開始，不再承認英國國民（海外）護照（BNO護照）為旅行證件及身份證明，並指市民可申請特區護照或身份證出入境。《香港01》獲得國泰航空向地勤人員發出的電郵顯示，指市民可用BNO辦理登機手續，但同時要求地勤員工提醒市民，不能用BNO出入境。旅客從海外登機回港 ，需出示特區護照或身分證。到訪目的地，或過境 的國家，地區是否可以容納BNO為有效旅行證件，則要市民 自行確定。