今起港府不再承认BNO护照 英国则开始对其持有者实施新签证政策

根据英国政府的宣布，在香港的英国国民（海外）护照（即BNO护照）的持有人从今天1月31号开始实施BNO护照签证政策。这被认为是国安发通过后，英国向想要摆脱中国压制的港人提供出路的一种方式。港府从今天开始，也不再承认英国国民（海外）护照（BNO护照）为旅行证件及身份证明。

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根据英方决定，如有符合资格附生物特征的特定BNO护照的香港人与他们的近亲，可以通过手机应用程式申请这个签证到英国定居，之后更可以申请英国国籍。

去年六月前，BNO护照持有人只能在英国免签逗留6个月，但没有居留和工作权。但香港去年6月底施行《国安法》之后，英国推出了新的BNO签证政策。根据该政策，成功申请到BNO签证的人士可以在英国生活五年后申请永久居民身份，获得定居身份12个月后可以申请英国国籍。

获得新签证的条件之一是能够证明有足够的钱生活至少六个月。

任何在1997年之前出生的香港居民都有申请BNO身份的资格。由此，英国新的BNO签证规定为大约290万香港公民以及他们约230万直系亲属移民英国铺平了道路。英国指责中国没有履行其在1997年香港移交前所作的保证，让香港的自由和自治至少维持半个世纪。 伦敦提出了道义上的义务来帮助其前殖民地。

英国首相约翰逊在周五透过内政部发表的一份声明中表示，这项新举措将让BNO护照持有人在英国生活、工作和安居提供了新途径。并透过此举履行了英国与香港人之间的深厚历史联系和友谊，并捍卫了英国和香港同样珍视的自由和自治。

但中国外交部发言人也在周五针锋相对地表示，中方从星期天（1月31日）开始起不再承认BNO作为旅行证件和身份证明。法新社报道指出，这是象征性的决定，因为香港人通常会使用其本地身份证出境。但北京方面表示已准备采取“其他措施”，这使人们担心当局正在试图阻止香港人离开。周日，中国官媒指责伦敦具有“殖民主义心态”，警告新安排将损害“双边关系”和“英国的长期利益”。

任何在1997年之前出生的香港居民都有申请BNO身份的资格。由此，英国新的BNO签证规定为大约290万香港公民以及他们约230万直系亲属移民英国铺平了道路。香港共有居民约750万人。英国方面曾估计，可能有多达322,400名香港人会通过这一政策离开香港。

港府从周日（1月31日）开始，不再承认英国国民（海外）护照（BNO护照）为旅行证件及身份证明，并指市民可申请特区护照或身份证出入境。媒体获得国泰航空向地勤人员发出的电邮显示，市民可用BNO办理登机手续，但同时要求地勤员工提醒市民，不能用BNO出入境。而旅客从海外登机回港 ，需出示特区护照或身分证。到访目的地，或过境 的国家，地区是否可以容纳BNO为有效旅行证件，则要市民 自行确定。