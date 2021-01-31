波兰总统签署与台湾刑事司法合作协定

台湾外交部1月31日表示，“台湾波兰刑事司法合作协定” 28日已获波兰总统杜达（Andrzej Duda）签署，双方将在尊重人权法治共同价值基础上，强化打击跨国犯罪、增进司法合作。波兰总统杜达资料图片

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台湾外交部发表的新闻稿称，“‘台湾波兰刑事司法合作协定’在2019年6月由双方驻处代表在外交部共同签署，并由外交部长吴钊燮、法务部长蔡清祥与来访的波兰司法部次长皮耶比亚克(Lukasz Piebiak)等人共同见证。”

台方称，依据这份协定，双方应在完成各自内部必要程序后，以书面方式相互通知。立法院在2019年12月完成三读程序后就已通知波兰；现在波兰也完成国内相关程序，包括众议院、参议院分别无异议通过、总统签署并公告，波兰也将正式致函通知台湾，通知日则会作为“台波刑事司法合作协定”的生效日。

台湾外交部指出，波兰是欧洲第一个和台方签署刑事司法合作协定的国家，协定内容包括刑事司法互助、引渡、受刑人移交、法律及实务见解的分享、追诉犯罪及犯罪预防资讯分享等5大领域。

台方称，，“双方在尊重人权与法治的共同价值基础上，将会强化打击跨国犯罪，增进司法合作，并充分保障人民权利；外交部也乐见台波近年继‘台波避免双重课税协定’、‘台波科学高等教育合作协定’等协定后，再完成‘台波刑事司法合作协定’的相关程序，外交部会持续努力，让台波在这良好的基础上，更进一步深化合作伙伴关系。”