解放军军机周日两度进入台空域 台军首度公布美军机动态

台湾空军1月31日发布消息指，解放军一架运-8技侦机、2架歼-10战机、2架歼-11战机进入台湾西南防空识别区（ADIZ）。据悉，1架美军侦察机当天也现踪台周边空域，这也是自去年9月以来，台湾国防部首次公布美机动态。此外，当地时间晚上9时，再新增2架歼11动态，这也是继28日后，解放军第2次在晚间加派战机进入台空域。

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据台湾国防部“即时军事动态”消息专栏显示，周日稍早有解放军一架运-8技侦机、2架歼-10战机、2架歼-11战机进入台湾西南防空识别区（ADIZ）。对此，台空军派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离、防空飞弹追踪监控。此外，同时也有1架美军侦察机现踪周边空域，也是台军方首度针对美机行踪进行披露，但未公布路径。

中央社则引述台军方人士的话报导称，“公布美国军机动态的目的很简单，就是希望让国内国外关心此议题的民众，能够了解台湾西南防空识别区的动态，也让此区域的状况更加清楚，而公布美机动态并无特殊用意，因为台湾目前面对（中共）的威胁并未有所改变”。

随后，台军方更新消息指，当晚9时再新增2架歼-11动态，其也是继28日后，解放军军机第2次在晚间加派战机进入台空域。台军方23日曾发布消息指，解放军1架运-8反潜机、8架轰-6K、4架歼-16战机当天进入了台湾西南防空识别区（ADIZ），创下今年纪录。