解放軍軍機周日兩度進入台空域 台軍首度公布美軍機動態

台灣空軍1月31日發布消息指，解放軍一架運-8技偵機、2架殲-10戰機、2架殲-11戰機進入台灣西南防空識別區（ADIZ）。據悉，1架美軍偵察機當天也現蹤台周邊空域，這也是自去年9月以來，台灣國防部首次公布美機動態。此外，當地時間晚上9時，再新增2架殲11動態，這也是繼28日後，解放軍第2次在晚間加派戰機進入台空域。

廣告 繼續瀏覽後續

據台灣國防部“即時軍事動態”消息專欄顯示，周日稍早有解放軍一架運-8技偵機、2架殲-10戰機、2架殲-11戰機進入台灣西南防空識別區（ADIZ）。對此，台空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。此外，同時也有1架美軍偵察機現蹤周邊空域，也是台軍方首度針對美機行蹤進行披露，但未公布路徑。

中央社則引述台軍方人士的話報導稱，“公布美國軍機動態的目的很簡單，就是希望讓國內國外關心此議題的民眾，能夠了解台灣西南防空識別區的動態，也讓此區域的狀況更加清楚，而公布美機動態並無特殊用意，因為台灣目前面對（中共）的威脅並未有所改變”。

隨後，台軍方更新消息指，當晚9時再新增2架殲-11動態，其也是繼28日後，解放軍軍機第2次在晚間加派戰機進入台空域。台軍方23日曾發布消息指，解放軍1架運-8反潛機、8架轟-6K、4架殲-16戰機當天進入了台灣西南防空識別區（ADIZ），創下今年紀錄。