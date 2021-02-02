黎智英案前夕 特首与主审法官会面 律师指不恰当 林郑月娥称无谈个案

在香港最高的终审法院就被控违反《港区国安法》的传媒东主黎智英的保释问题展开聆讯前四天，香港媒特首林郑月娥被指与终院首席法官张举能单独会晤，未知有否讨论黎智英案。有法律界人士认为，会面时机不寻常，若是私人会晤更是不恰当；但林郑月娥强调，与首席法官会面，事属正常和恰当，没有谈论个别案件，呼吁公众不要把会晤解读为干预司法独立。

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对反送中运动持同情态度的壹传媒集团创办人黎会英去年底被控涉嫌欺诈和违反国安法中的勾结外国势力罪，但不获保释，形成未审先判，终审法院昨(1日)就其保释的司法复核进行聆讯，黎智英一方挑战国安法中不准保释的条文是否超越普通法中的无罪推论原则，港府则强调要「先」考虑国安法，甚至把未成本地法例的《基本法》第23条也用上。法官听后押后宣判裁决，黎智英因此须继续还柙羁留所。

作为终审法院的首席法官，张举能昨日亦是五名主审法官之一，他被网媒《众新闻》揭露，于聆讯前四天，与特首林郑月娥于上周四(1月28日)单独会面，司法机构回复查询时没有否认二人曾会面，但没有响应两人是否单独会面与及谈话的具体内容，只是强调基于司法独立，张举能「绝不会与行政长官讨论个别要在法院审讯的案件」。至于有否谈及国安法或国安法下委任指定法官的问题，司法机构表示，不宜透露两人就「工作事宜的沟通详情」。

报道又质疑，二人在张举能1月11日宣誓就任终审法院首席法官时已碰面，短期内再会面的时机并不寻常。

对于会面之说，行政长官林郑月娥今早出席会议前强调，与现任或前任终审法院首席法官会面是合法、适当及正常，不应被解读为干预司法独立，相关说法是不能接受的。

她指出，特首有义务维护司法独立，亦有需要与首席法官会面，讨论有关司法独立、司法机构的效率及运作等事宜，包括司法人员的委任；反问若双方不会面，如何讨论有关议题。她强调，双方会面从来没有讨论任何案件。

不过，香港大学法律学院首席讲师张达明表示，由于案件审讯在即，即使公务会面亦须小心处理，若是私下会面，则可能不太恰当，期望司法机构进一步交代会面情况，以确保公众的信心，因为公义必须是在人前彰显、路人皆见，有些情况须避免。