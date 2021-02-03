创新高！2020年近11,000名香港人移居台湾

被香港人称为“民主之父”的李柱铭，这张未注明日期的照片站在城市天际线的前面。Martin Lee, known as the "Father of democracy" in Hong Kong, stands in front of the city's skyline during a recent interview in Hong Kong, China, in this undated image. REUTERS/James Pomfret To match Special Report HONGKONG-DEMOCRACY/ACTIVISTS香港，

路透社台北消息，在港府实施国安法导致中国的管控力度加大的背景下，据台湾当局宣布，2020年有近11,000名香港人获得台湾居留许可，较2019年激增近1倍，并创下历史新高。

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根据台湾移民署的数据，2020年一年间，共有10,813名香港人获得了台湾短期居留许可，几乎是前一年（5,858人）的两倍。创历史新高。

此外，共有1,576名香港市民获得了台湾定居许可，较2019年增加了102名。

路透社说，长期以来，台湾吸引了渴望寻找一种安定生活方式、认为自治已遭中共破坏的香港人。

此前港人移居台湾的最高记录是：2014年的7.506人。当年在香港这个前英国殖民地上发生了“雨伞运动”，这是一场大规模挑战中国统治的动员。

报道援引台湾《自由时报》报道说，如果没有受到因新冠病毒爆发而实施的边境限制来阻止这一势头，那么抵台的港人人数可能会更高。

路透社指出，台湾不接受难民，以避免来自中国大陆的大量人潮。不过，香港人可以通过其他机制，特别是通过投资签证，申请在台居住。

2019年，香港出现了长达几个月的大规模民众动员场面，抗议人士要求进行民主改革，并谴责北京干涉香港本应享有的高度自治权。

到了2020年，中国政府为阻止香港民运浪潮进一步扩大，通过港版国安法，导致许多港人流亡海外。

台湾总统蔡英文表示支持香港的民主抗争，并于去年成立了一个特别办公室，以应对寻求移居台湾的香港人。

据悉，有关部门还在研究放宽相关规定，方便毕业于香港大学的优秀年轻人及拥有专业技术的人士等，更易取得在台湾工作所需的资格。

另一方面，台湾当局也提高警惕，以防来自香港的移居申请者中混入中国共产党及政府、军方等的相关人士。

路透社还说，去年夏天，12名香港激进分子试图乘船逃往台湾，被中国海警队逮捕。