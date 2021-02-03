創新高！2020年近11,000名香港人移居台灣

被香港人稱為“民主之父”的李柱銘，這張未註明日期的照片站在城市天際線的前面。Martin Lee, known as the "Father of democracy" in Hong Kong, stands in front of the city's skyline during a recent interview in Hong Kong, China, in this undated image. REUTERS/James Pomfret To match Special Report HONGKONG-DEMOCRACY/ACTIVISTS香港，

路透社台北消息，在港府實施國安法導致中國的管控力度加大的背景下，據台灣當局宣布，2020年有近11,000名香港人獲得台灣居留許可，較2019年激增近1倍，並創下歷史新高。

廣告 繼續瀏覽後續

根據台灣移民署的數據，2020年一年間，共有10,813名香港人獲得了台灣短期居留許可，幾乎是前一年（5,858人）的兩倍。創歷史新高。

此外，共有1,576名香港市民獲得了台灣定居許可，較2019年增加了102名。

路透社說，長期以來，台灣吸引了渴望尋找一種安定生活方式、認為自治已遭中共破壞的香港人。

此前港人移居台灣的最高記錄是：2014年的7.506人。當年在香港這個前英國殖民地上發生了“雨傘運動”，這是一場大規模挑戰中國統治的動員。

報道援引台灣《自由時報》報道說，如果沒有受到因新冠病毒爆發而實施的邊境限制來阻止這一勢頭，那麼抵台的港人人數可能會更高。

路透社指出，台灣不接受難民，以避免來自中國大陸的大量人潮。不過，香港人可以通過其他機制，特別是通過投資簽證，申請在台居住。

2019年，香港出現了長達幾個月的大規模民眾動員場面，抗議人士要求進行民主改革，並譴責北京干涉香港本應享有的高度自治權。

到了2020年，中國政府為阻止香港民運浪潮進一步擴大，通過港版國安法，導致許多港人流亡海外。

台灣總統蔡英文表示支持香港的民主抗爭，並於去年成立了一個特別辦公室，以應對尋求移居台灣的香港人。

據悉，有關部門還在研究放寬相關規定，方便畢業於香港大學的優秀年輕人及擁有專業技術的人士等，更易取得在台灣工作所需的資格。

另一方面，台灣當局也提高警惕，以防來自香港的移居申請者中混入中國共產黨及政府、軍方等的相關人士。

路透社還說，去年夏天，12名香港激進分子試圖乘船逃往台灣，被中國海警隊逮捕。