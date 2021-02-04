疫情趋稳？ 官称毋须「零确诊」可粤港澳通关  春节后可有条件全校复课

香港武汉肺炎有稳定之势，运输及房屋局局长陈帆表示，当每天新增确诊病例接近低双位数或单位数时，恢复粤港澳三地通关，指日可待，毋须等到「零确诊」。而教育局则决定，春节假期后进一步放宽面授课堂安排，若教师能每两星期进行一次病毒检测，相关学校更可进行全面半天复课。

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不过，教育局的复课条件引起争议，香港教育专业人员协会(教协)教协批评教育局以复课为筹码，变相强制要求教师检测，令数以万计教师成「磨心」；亦有中学校长不满当局把责任推给学校，是卸责和在校方和教师间制造内部矛盾及冲突。不过，亲建制的教育联会副主席林翠玲支持教育局决定，更指检测周期若缩短至7日会更好。

香港昨(3日)天新增19宗武肺确诊个案，是连续四天下跌，亦是自去年11月20日以来最少单日新增病例数目。但由于新增病例中有7宗源头不明，而且是分布全港各区，病者职业亦各有不同，包括家庭主妇、保险经纪、厨房员工、保安、菲佣、学生和护士，再加上初步阳性个案有约20宗，估计今天的确诊个案会略为回升，难怪卫生防护中心传染病处主任张竹君亦表明，香港疫情仍未受控。

但运输及房屋局局长陈帆昨已在立法会内发出「期票」，表示当香港疫情受控，即每天新增确诊宗数接近低双位数或单位数，恢复粤港澳三地通关便指日可待，毋须等到「零确诊」。他呼吁市民继续保持社交距离，减少聚集，令疫情得以控制，而越多市民接种疫苗，亦将有助通关。

另外，香港自去年12月2日起因应疫情而停止的学校面授课堂，将于农历新年假期后进一步放宽，甚至全校复课。教育局晚上宣布，春节后，所有幼儿园、中小学及补习学校的回校人数将会由现时全校人数的六分之一放宽至最多三分一，但上课时间仍以半天为限。其次，若果学校能够安排全校教职员每两星期进行检测，可有条件全校恢复半天面授课堂。

《明报》引述港府消息人士说，作出有关建议，是因为早前参与特定群组检测计划时，约有四分之一的学校几乎能做到大部分教职员参与；若日后有学校申请全校复课但有一、两个教员拒绝检测，能否复课须到时再审视，校方亦要解释。

数名校长今(4日)早在不同电台节目表达意见，当中，厂商会中学校长麦耀光指出，感觉像被教育局威胁，不明为何学生不用检测可以防疫，更忧虑这会造成师生矛盾。他更担心，每两星期检测会加重老师及医护压力。另有中学校长指出，校方无权强制全校教职员进行检测，亦需尊重教师因个人原因而拒绝，但若不能做到全校检测，又可能会惹来家长质疑。资助小学校长会名誉主席张勇邦则表明，春节假期会为疫情增添不稳定因素，故此会待疫情进一步缓和后再考虑让教职员接受检测，让全校复课。