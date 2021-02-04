进入政府场所今起要扫瞄追踪软件 被指为全面追踪市民行踪铺路

政府将由今(4日)天起分阶段推行「先导计划」，要求凡进入政府大楼和运动场所的市民，须扫描港府设计的「安心出行」应用程序，记录进入大楼的日期和时间，今天率先在金钟政府总部和新界的大埔政府合署推行；拒绝下载软件和扫瞄二维码者，须登记个人资料；下周二重开的政府户外康乐设施，亦有同样要求。港府更考虑日后将有关要求延伸至食犀和表列处所。评论认为，当局此举是为强制市民安装有追踪功能的应用程序铺路。

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港府于去年11月中推出「安心出行」应用程序，但因忧虑私隐和担心政府以相关数据推出俨如中国内地的社会信用体系以加强操控，反应并不热烈，至上月上旬，有 6.7 万个场所张贴二维码，下载人次只有43万，只及香港人口的5.7%。创新及科技局长薛永恒当时表明，对有关数字并不满意，但强调仍会让市民自愿参与。

及至昨日，港府宣布推出先导计划，今起在政府总部和大埔政府合署推出；次阶段在春节后开始，自本月16日起，进出中环海港政府大楼、旺角政府合署和屯门政府合署的人士均须利用「安心出行」进行纪录。港府期望透过先导计划鼓励公务员及市民「养成记录自己行踪的习惯」。

根据有关计划，市民尚可忍受不便和资料保密性是否足矞的疑虑去决定是否使用该追踪软件，但18万公务员的选择则很少。公务员事务局昨已向公务员发信，「强烈鼓励」他们进入政府总部时使用「安心出行」应用程序，扫瞄连接程序的二维码。香港公务员工会联合会总干事梁筹庭说，当局口说「强烈鼓励」，但对公务员而言，等于必须，那有得拣！

呼吸系统科专科医生梁子超质疑港府「硬销」安心出行软件的成效，指该程序只是提醒用家曾与患者身处同一场所，不能反映市民暴露于疫症的风险有多高，港府亦难以监测所有人进入非政府场所时都有使用程序。他更质疑港府措施有矛盾，因为港府重开康文设施的前提是染疫风险低，高风险则不应重开，但现时低风险又要市民使用「安心出行」，那收集数据的作用便不大。

另外，立法会前议员毛孟静批评，港府此举是迫使市民使用公共设施或服务时使用程序，令市民习惯「被纪录」，显然是为强推「安心出行」铺路，以防疫为名，监控市民自由为实。她质疑，康文设施强推安心出行，市民尚可选择，但若日后推行至公共交通工具，则基本可以控制香港九成以上的市民。

在首先推出先导计划的金钟政府总部，职员和市民出入尚算畅顺，有首次使用「安心出行」的公务员表示，仗用程序有助追踪患者，希望逐步全面推行至其他非政府大厦。但亦有公务员认为当局是多此一举，因为他们早已需要用职员证拍卡出入政府总部，已可追踪出入记录，但身为公务员，即使不便也会配合当局的措施。