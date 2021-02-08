有钱子弟转校频香港国际学校债券大跌价

一个地方的国际学校程度大抵可以放反映当地城市的国际化和的经济实力，但香港最近一两年的状况，似乎未可乐观。

广告 继续浏览后续

国际学校现退学潮，连带二手学校债券及本金劵大劈价。苹果日报以顾客身份向多间会籍投资公司查询，发现连过往高官子女及富二代「争崩头」入读的汉基国际学校，因不少家长急移民，令其二手债券由市价1200万元（港币下同）），劈价逾一半至500万元已有交易；弘立书院债券价格亦由高峯期约800万元，回落至480万元，跌价约四成。教协副会长叶建源分析，本港政治及经济因素欠佳，令外国人才不欲再将子女送港求学，国际学校学位供求将进一步下降。

惟记者日前以顾客身份向多间会籍投资公司查询，其中一间主理国际学校债券转让的公司职员张小姐指，汉基过往在市场上，由一年最多只会有一至两张债券转让，至今年短短一个月间，学生突然因中途退学移民，已至少有四张公司提名权债券放出，情况十分反常。

市场上其馀数张放出的汉基二手公司提名权债券，叫价则介乎650万元至900万元，下跌幅度约为两成五至四成六，相关债券有效期至2022年至2024年不等。

另一家弘立书院的本金券价格更由2016年高峯期的炒价800万元，回落至现时480万元左右，下跌四成。同时，市场上二手价格更较最近一次发行的面值650万元本金券低水两成六。

会籍投资公司负责人陈先生表示，由于香港政治环境转差，令不少本港家庭选择退学移民；持外国护照的内地富豪家长，亦宁愿将子女送往外国学校读书。「𠵱家打嚟问价嘅本港同内地家长，较四、五年前政治环境好啲嗰时，少咗大约六成，供过于求，债券价格亦因此大幅回落」。

另外，被誉为「贵族学府」的哈罗香港国际学校，二手市场价过往最高曾一度叫价600万元，现时则介乎于300万至330万元，跌幅为四成五至五成。沪江维多利亚学校债券价格则较为平稳，一直维持在350万元至400万元水平。

教协副会长、教育界前议员叶建源指出，国际学校二手债券市场价格下跌，主要原因在于本港政治环境转差，即使部份跨国公司将员工派驻香港，员工亦未必会举家来港生活。本港去年爆发武肺疫情期间，亦有一部份外籍家庭避免学童因停课影响学业，而将他们迁回原居地。