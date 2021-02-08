港确诊数昨轻微回升至27宗无綫见习男编剧中招

香港情病毒疫情继续反覆，昨日（7日）录得约20宗初步确诊个案，无綫今日亦有一名见习男编剧初步确诊，10名同事需接受隔离检疫至下周五（19日）。而昨日（7日）新增的27宗个案，当中24宗属本地感染，6宗源头明。

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无綫已通知全体员工，指节目发展分部一名男见习编剧的家人早前确诊。该名TVB编剧昨日（7日）初步确诊，已送住医院，上周五该名编剧仍有上班。其10名同事被列为紧密接触者。需接受隔离检疫至2月19日。公司7楼及其他相关地方已经全面消毒清洁。

而昨日公佈的个案中，一名居于油麻地新填地街159号的非本地孕妇，其同住人士确诊后，未有返回住所，而其同住人亦隐瞒孕妇身份以避过进入隔离营检疫。至2月3日孕妇出现不适，并于2月5日到广华医院求医后确诊。衞生署表示，会考虑对相关人士作出追究。

另外，昨日再有多幢大厦纳入强制检测。而红磡长乐大厦、鰂鱼涌惠利大厦及旺角海富苑海裕阁被封区强检。

另外，医管局公佈，昨日再多59名确诊患者出院，累计出院人数9,887人；目前仍有505名确诊者在24间公立医院及亚博馆社区治疗设施接受治疗，当中23人情况危殆、24人情况严重，馀下458名患者情况稳定。公立医院目前有1,233张负压病床，使用率55%；而负压病房为674间，使用率达67%。

车公诞市场周二起开放 档主员工须于48小时内检测

另外，车公诞市场将于周二（9日）至本月26日期间开放，食环署表示，由于与15个年花销售点的情况有别，该销售点无须实施取票制度，但须严格执行一系列防疫抗疫措施。摊档经营者和员工必须于市场开放前48小时内接受病毒检测，并于进入销售点前出示阴性检测记录，方可营业。食环署会为摊档经营者和员工提供一次免费病毒检测，并已安排检测承办商向他们派发样本瓶以收集深喉唾液样本。

此外，食环署亦要求摊档经营者提供员工名单及聯络资料，以便在有需要时追踪确诊个案及其接触者，摊档经营者须在营业时间内提供足够消毒洁手液供顾客使用。销售点会于每日下午安排约一小时清洁时段，其间食环署会在公众地方进行清洁消毒。各个摊档的清洁消毒工作则由档主自行负责。

各区流动採样站

食物及衞生局公佈，会继续为全港所有外籍家庭佣工（外佣）及建造业工地人员提供一次免费自愿检测服务，并将安排扩展至保安及护衞业人员。合资格人士可由即日起于网上预约进行检测。

因应各区更多大厦须强制检测，政府2月8日起会在观塘安泰邨、东涌逸东（一）邨、青衣长康邨、屯门景新台及大埔宝马山增设流动採样站。位于佐敦官涌体育馆、佐敦渡船角文汇街（近渡船街）及旺角麦花臣游乐场的流动採样站会延长服务至2月10日。至于现有多个流动採样站亦延长服务。全部每日在晚上8时关站，开站时间则各有不同。

政府宣佈，第七轮安老院、残疾人士院舍及护养院员工强制检测即将展开，规定由安老院、残疾人士院舍、护养院，及附设于安老院或残疾人士院舍的日间服务单位僱用并于2月21日至3月2日期间值勤，或透过与院舍或上述单位订立的外聘服务合约，在该期间提供服务的人士，包括全职、兼职及替假员工，须于今日起至20日期间接受核酸检测，而有关检测样本必须是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子样本。

有关检测可经社区检测中心；透过院舍经营者或营办人自行安排由医护人员或受训人员採集样本，并于认可化验所检测；或自费于认可化验所检测。

运输署公佈，由1月25日起为的士、公共小巴司机及本地渡轮营办商僱员提供新一轮自愿检测服务。运输署于1月25日至2月7日继续为的士及公共小巴司机安排新一轮免费自愿检测，为期两星期。司机可在运输署专设的网上预约系统登记预约。

署方会设5个专属检测中心，当中除港珠澳大桥香港口岸的检测中心外，港九及新界4个检测中心开放时间为星期一至五上午10时至晚上8时；星期六及日上午10时至下午4时。