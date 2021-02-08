香港网台主持疑助台学生筹款被控

去年因资助在台“反送中”示威者就学，而被港警逮捕的香港网络电台主持人“杰斯”（本名尹耀升），7日再度被拘。（图取自facebook.com/www.giggs.hk）

香港网台主持人杰斯7日被加控「作出具煽动意图的行为」罪名。在此之前，节目主持人杰斯和他的妻子以及助手警方起诉多项罪名。他们被涉嫌为为目前在台湾的香港人筹款。原名尹耀昇的杰斯目前因不适而送院留医。

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D100网台主持杰斯去年初于网上发起众筹，却遭警方指控洗黑钱，杰斯、其妻子及女助理去年底涉嫌「洗黑钱」及「资助分裂国家」被捕。警方今日发新闻稿指，国安处经进一步调查后，今日在港岛区拘捕杰斯（52岁），涉嫌「作出具煽动意图的作为」罪，违反香港法例第200章《刑事罪行条例》第10 条。至晚上7时半左右，杰斯已被控四项「作出具煽动意图的行为」罪，案件将于明日（8日）在西九龙裁判处提堂。

网台主持杰斯原名尹耀昇，是本港网台界第一代主持人之一。去年11月杰斯与姓曾妻子在北角被警察上门拘捕，杰斯一名姓利女助理亦被捕。警方拘捕行动的关键，涉及杰斯去年2月在网上提出名为「千个爸妈，台湾助学」计划，希望集合1,000个家长众筹，每人每年捐款约2,500元，协助受社会运动影响的港青在台湾读书，包括协助应付学费及生活费，甚至寻找寄宿家庭。同月《文汇报》曾撰文炮轰杰斯，涉抹黑该计划为「助养潜逃到台的黑魔」。据悉警方因此展开调查。

至上月29日，警方国安处同样以「以金钱或者其他财物资助他人分裂国家」及「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称「洗黑钱」） 罪名，拘捕2男1女，年龄介乎28岁至58岁。被捕人士已获准保释候查，须于5月上旬向警方报到。

刑事罪行条例第10条，是指任何人企图作出具煽动意图的作为或发表煽动文字即属犯罪，可判罚五千元及监禁两年。

立法会前议员林卓廷直指对杰斯涉嫌「作出具煽动意图的作为」罪再被捕感到莫名其妙，现时相信有待上庭才获悉进一步资料。他指，自去年底杰斯涉嫌「洗黑钱」及「资助分裂国家」被捕后，银行户口已被冻结，相信对协助受社会运动影响的港青在台湾读书及生活费等支援已即时中断，今次再被捕，影响亦不大。不过从客观效果可见，却是加剧寒蝉效应，清楚显示政府对过往曾参与或协助这场社会运动人士，甚至政治评论员继续穷追猛打。