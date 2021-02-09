加拿大“救生艇”港人工作签证开始接受申请

加拿大移民部长门迪奇诺（Marco Mendicino）去年11月12日宣布，因应香港实施《港区国安法》的局势，加方会推出三项新措施，放宽对香港人的移民政策，主要为年轻港人到当地发展的机会。据悉，加拿大为香港人推出的“救生艇”工作签证， 2月8日正式起接受申请，申请期至2023年2月7日。

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因应《香港国安法》去年7月实施，加拿大政府去年11月公布将推出三项“救生艇”措施，方便港人到加拿大工作，以及将设立另一条入藉途径。当中，专为港人而设的“开放式”工作签证周一正式开放申请。申请者只需符合两个条件，即持有特区护照或英国国民海外护照（BNO），以及在申请前 5 年内，在加拿大的大专院校或海外同级院校毕业，都可以申请，无年龄或语言要求。但受限疫情下额外入境措施，海外申请人需获加国公司聘请，及在加拿大完成14天检疫。

根据最新公布的信息，申请人需符合两个条件，包括有香港特区政府发出的护照，或由英国政府发出的英国国民（海外）护照（BNO）。由于新签证有限期最长为三年，或直至申请人的护照失效，即护照如于 6 个月后过期，签证只会有 6 个月期限，因此加拿大政府建议申请者，确保用以申请签证的护照，有效期仍有最少 3 年。据立场新闻报道，另一项申请条件是，在申请前不超过 5 年内，从加拿大或海外获认可的高等教育院校取得学位，或从上述院校一个不少于两年的文凭课程毕业。不过，从海外大专院校取得文凭的申请人，需额外通过指定第三方学历认证机构的学历认证，证明该课程等同加国国内的学历。

符合上述条件而年满 18 岁的海外申请人，需通过网站递交申请，届时需提供学位或文凭证明、护照、工作纪录、相片等资料。此外，申请人的家人亦可一并申请。而申请条件无语言要求。据悉，加拿大政府亦预计将于今年稍后，公布另外两项“救生艇”措施，包括向已在加国的香港留学生及工作超过一年的港人，提供更直接的入藉途径。

对此，香港末代港督彭定康（Chris Patten）表示，“香港的自由被剥夺，需要采取协调的对策，包括制裁、外交和救生艇政策。这就是为什么加拿大推出青年人才计划的决定值得欢迎的原因。”此前，英国针对香港人的BNO签证通道于1月31日开启。根据这项政策，成功申请并得到签证的人士将可以在英国生活五年后申请永久居民身份，获得定居身份12个月后可以申请英国国籍。