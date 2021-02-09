加拿大“救生艇”港人工作簽證開始接受申請

加拿大移民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）去年11月12日宣布，因應香港實施《港區國安法》的局勢，加方會推出三項新措施，放寬對香港人的移民政策，主要為年輕港人到當地發展的機會。據悉，加拿大為香港人推出的“救生艇”工作簽證， 2月8日正式起接受申請，申請期至2023年2月7日。

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因應《香港國安法》去年7月實施，加拿大政府去年11月公布將推出三項“救生艇”措施，方便港人到加拿大工作，以及將設立另一條入藉途徑。當中，專為港人而設的“開放式”工作簽證周一正式開放申請。申請者只需符合兩個條件，即持有特區護照或英國國民海外護照（BNO），以及在申請前 5 年內，在加拿大的大專院校或海外同級院校畢業，都可以申請，無年齡或語言要求。但受限疫情下額外入境措施，海外申請人需獲加國公司聘請，及在加拿大完成14天檢疫。

根據最新公布的信息，申請人需符合兩個條件，包括有香港特區政府發出的護照，或由英國政府發出的英國國民（海外）護照（BNO）。由於新簽證有限期最長為三年，或直至申請人的護照失效，即護照如於 6 個月後過期，簽證只會有 6 個月期限，因此加拿大政府建議申請者，確保用以申請簽證的護照，有效期仍有最少 3 年。據立場新聞報道，另一項申請條件是，在申請前不超過 5 年內，從加拿大或海外獲認可的高等教育院校取得學位，或從上述院校一個不少於兩年的文憑課程畢業。不過，從海外大專院校取得文憑的申請人，需額外通過指定第三方學歷認證機構的學歷認證，證明該課程等同加國國內的學歷。

符合上述條件而年滿 18 歲的海外申請人，需通過網站遞交申請，屆時需提供學位或文憑證明、護照、工作紀錄、相片等資料。此外，申請人的家人亦可一併申請。而申請條件無語言要求。據悉，加拿大政府亦預計將於今年稍後，公布另外兩項“救生艇”措施，包括向已在加國的香港留學生及工作超過一年的港人，提供更直接的入藉途徑。

對此，香港末代港督彭定康（Chris Patten）表示，“香港的自由被剝奪，需要採取協調的對策，包括制裁、外交和救生艇政策。這就是為什麼加拿大推出青年人才計畫的決定值得歡迎的原因。”此前，英國針對香港人的BNO簽證通道於1月31日開啟。根據這項政策，成功申請並得到簽證的人士將可以在英國生活五年後申請永久居民身份，獲得定居身份12個月後可以申請英國國籍。