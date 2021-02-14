中国指BBC严重违反中国规定

英国BBC有关新疆以及中国违反人权的报道，触怒北京。中国广电总局宣布中国禁播 BBC 世界新闻频道（BBC World），英国外相蓝韬文批评做法是限制新闻自由，不可接受。中国驻英大使馆发言人在官方网站发布“答记者问”文章，回应蓝韬文的“错误言论”，指 BBC 涉及中国的报道， 严重违反中国规定，热衷“编造『世纪谎言』”，引起中国人民极大愤慨。发言人称，中国国家广电总局的处理“合规合法，合情合理”。

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中国驻英大使馆发言人指，BBC 的涉华报道违反中国广播电视管理条例等规定，违反新闻应真实、公正的要求，损害中国国家利益，破坏中国民族团结，不符合境外频道在中国落地的条件。

发言人批评 BBC 的涉华报道热衷“编造『世纪谎言』”，违背新闻职业道德，充斥严重双重标准和深刻意识形态偏见，有些人经常提及的“新闻报道自由”，已成为西方媒体“编造假新闻、造谣抹黑他国”的借口和挡箭牌，世界各国都对新闻传媒实施必要监管。

发言人又促请 BBC 摒弃冷战思维，停止“编造传播假新闻”，不再发表“不公正、不客观、不负责任”的报道，停止恶意攻击抹黑中国共产党和中国政府。

此外，中国国家广播电视总局在12日凌晨宣布，零时起即时在中国内地禁播 BBC 世界新闻频道（BBC World），并不允许 BBC 世界新闻台继续在中国境内“落地”，对其新一年度落地申请不予受理（另见报道）。香港电台发言人今早亦表示，根据国家广播电视总局相关新措施，由今晚 11 时起，将不再转播 BBC 国际频道及“BBC时事一周”。商务及经济发展局回覆立场新闻查询，指有关节目安排由香港电台决定，局方尊重相关决定。

港台工会发声明，质疑在一国两制下，过往从没听闻香港须跟随国家广电总局决定，认为港台和商经局应清楚解释理据。