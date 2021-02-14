台湾各界就「武汉肺炎」名称展开论战

台湾前总统马英九日前建议台湾主要政治人物不要再使用「武汉肺炎」的名称，疫情指挥官陈时中今天响应说，指挥中心已经使用「COVID-19」的称呼十几天了。

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马英九大年初一答复记者提问时，曾呼吁台湾总统蔡英文、行政院长苏贞昌和卫福部长陈时中，不要再称呼新冠肺炎为武汉肺炎。他说，因为世界卫生组织已经定名为新冠肺炎；美国前总统特朗普讲「中国肺炎」也被认为是种族歧视的说法。

陈时中今天在疫情中心记者会上答复提问时简短响应说，指挥中心已经使用「COVID-19」的称呼十几天了。

此外，马英九年初一也曾呼吁台湾官方，如果大陆愿意提供台湾疫苗，建议官方「不要立刻拒绝」，藉此释出善意。

对此，陈时中今天婉转回应说，大陆疫苗不是台湾的候选疫苗，主要是一些相关的技术性资料并不完备，科学性数据也没有发表过，所以没有列入我们候选疫苗。

台湾媒体追问，马英九这样说法，是不是因为大陆已经有跟台湾就疫苗展开接触？陈时中回答说「可能他有吧，我是没有这样的讯息」。

马英九年初一之所以提出三点呼吁，是响应蔡英文小年夜前一天的谈话。蔡英文说，只要北京当局有心化解对立，台湾愿意在符合对等尊严的原则下，共同促成有意义的对话。马英九认为，如果要释出善意，这样是不够的。

另外，中广董事长赵少康今天也呼吁，两岸要和解对话，行政院长苏贞昌应该避免使用「武汉肺炎」一词。他觉得，蔡英文讲得不多，已经改了，但苏贞昌没改。

赵少康说，苏贞昌做为行政院长，应尊重国际规范，过去台湾一直抱美国大腿，现在连美国总统拜登都改了，苏贞昌也应该要改；另一方面，相关用语也应该跟总统蔡英文一致，自己独创、用这种歧视性、侮辱性的字眼并不好。

他说，既然蔡总统希望疫情过后两岸恢复对话，总要表示善意，这样恶意一直捅人家，怎么对话呢？

行政院秘书长李孟谚响应表示，称呼武汉肺炎并非歧视，是一开始发现疾病时约定俗成的名称。正如日本脑炎、西班牙流感、非洲猪瘟等，都只是表达疫病起源地，并非歧视或偏见用语，请外界不要过度渲染。民进党立委王定宇则批评马九的说法是「饲老鼠咬布袋」。