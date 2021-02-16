台湾疫情再度趋稳连续四天「零」确诊

今天是农历大年初五，在春节假期间，国际秋冬疫情依然严峻，但台湾年前发生的桃园医院院内感染事件所造成的影响，在大规模隔离四千多人之后，似乎已经逐渐获得控制，台湾的疫情再度趋稳，疫情指挥官陈时中今天宣布，到今天为止，包括本土及境外移入病例，已经连续四天都挂零。

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官方表示，台湾上一次连续三天没有新的确诊病例是去年10月25到27日，110天之后，今天出现连续四天确诊病例为「零」。之前曾有连续六天都没有本土和境外确诊病例，是在去年8月23至28日；最长的纪录则是连续13天没有出现病例，指挥中心希望能继续维持，尤其是本土案例，因为境外案例比较难掌握。

其次，越南13日通报新增境外移入的新冠肺炎病例中，有一名确诊者来自台湾，台湾疫情指挥官陈时中表示，经追查结果，这位39岁台湾籍女性，在台湾被感染的可能性相对低。

陈时中表示，虽然还没与这名确诊者正式联系，但根据目前查得的资料，她1月26日在台湾检验是阴性，1月28日入境越南时检验也是阴性，直到2月11日才检验出阳性，检疫14天期满于2月13日检验也是阳性。

陈时中解释说，由于她1月26日、28日检验都是阴性，分析即使是在台湾感染，传染给别人的可能性也相对非常低。

至于她是否有可能在台湾被其他人感染？陈时中表示，这名女性在台湾的最后两周，基本上都是「独居」，出门也只有一名亲密接触者，这位亲密接触者，后来经经病毒核酸PCR和血清检验，也都呈现阴性。因此，台湾官方认为，她在台湾被别人传染的可能性低。

另外，台湾桃园医院新冠肺炎群聚事件已经满34天，至今累积21人确诊，陈时中反省这个事件指出，在这个院内感染事件中，分舱分流及匡列速度确实不理想，目前正在着手检讨，希望制定更完善的执行准则，他预估，桃园医院最快可以在本月19日恢复正常营运。