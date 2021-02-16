台灣疫情再度趨穩連續四天「零」確診

今天是農曆大年初五，在春節假期間，國際秋冬疫情依然嚴峻，但台灣年前發生的桃園醫院院內感染事件所造成的影響，在大規模隔離四千多人之後，似乎已經逐漸獲得控制，台灣的疫情再度趨穩，疫情指揮官陳時中今天宣布，到今天為止，包括本土及境外移入病例，已經連續四天都掛零。

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官方表示，台灣上一次連續三天沒有新的確診病例是去年10月25到27日，110天之後，今天出現連續四天確診病例為「零」。之前曾有連續六天都沒有本土和境外確診病例，是在去年8月23至28日；最長的紀錄則是連續13天沒有出現病例，指揮中心希望能繼續維持，尤其是本土案例，因為境外案例比較難掌握。

其次，越南13日通報新增境外移入的新冠肺炎病例中，有一名確診者來自台灣，台灣疫情指揮官陳時中表示，經追查結果，這位39歲台灣籍女性，在台灣被感染的可能性相對低。

陳時中表示，雖然還沒與這名確診者正式聯繫，但根據目前查得的資料，她1月26日在台灣檢驗是陰性，1月28日入境越南時檢驗也是陰性，直到2月11日才檢驗出陽性，檢疫14天期滿於2月13日檢驗也是陽性。

陳時中解釋說，由於她1月26日、28日檢驗都是陰性，分析即使是在台灣感染，傳染給別人的可能性也相對非常低。

至於她是否有可能在台灣被其他人感染？陳時中表示，這名女性在台灣的最後兩周，基本上都是「獨居」，出門也只有一名親密接觸者，這位親密接觸者，後來經經病毒核酸PCR和血清檢驗，也都呈現陰性。因此，台灣官方認為，她在台灣被別人傳染的可能性低。

另外，台灣桃園醫院新冠肺炎群聚事件已經滿34天，至今累積21人確診，陳時中反省這個事件指出，在這個院內感染事件中，分艙分流及匡列速度確實不理想，目前正在着手檢討，希望制定更完善的執行準則，他預估，桃園醫院最快可以在本月19日恢復正常營運。