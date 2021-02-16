李柱铭等9名民主派被控组织非法集会 李卓人称要为港人集会游行自由而战

壹传媒集团创办人黎智英和民主党前主席李柱铭、何俊仁等九名民主派领军人士因前年的「8.18」流水式集会而被控组织和参与非法集会，案件今早开庭聆讯，当中，梁耀忠和区诺轩承认控罪，但其他七名被和否认所有控罪，会在为期十天的审讯中作出抗辩。支联会主席李卓人开审前表示，真正被控的，其实是剥夺港人游行集会自由的港府、律政司和警方，而他们这些被律政司检控的庭上被告，会为港人核心自由而抗争，并呼吁港人像今年生肖的牛般为民主自由而「硬颈」。

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除了不准保释的黎智英由囚车带入法庭外，案中其余八名自行到庭的被告均为前立法会议员，当中包括大律师吴霭仪、社民连前主席梁国雄和工党何秀兰。多名被告开审前在法庭外拉起写有「五大要求缺一不可 集会无罪 政治检控可耻」的横额，并高叫2019年反修例运动的口号以及「和平集会无罪、反对政治检控、集会权利不容剥夺」等口号，其间亦不忘为缅甸人吶喊，要求缅甸自由和释放昂山素姬。

九名被告因前年8月18日的维园流水式集会被控「组织一个未经批准集结」和「明知而参与未经批准集结」两罪，其中，区诺轩因背负三案而感心力交瘁，早已表明会承认两项控罪；而街坊工友服务处的梁耀忠近日与警方达成认罪辩诉协议，承认参与非法集会，警方则将其组织非法集会控罪于法庭存檔，暂不处理。两人获得保释后已离开法庭，下月22日求情。

民间人权阵线原于前年申请在8月18日由维园游行至中环遮打道，抗议港府不回应港人的五大要求，但遭警方反对，只准许民阵举办维园集会。但由于参与人数众多，不少市民无法进入维园，主办者遂带领集会市民进入维园后即「流水式」地离开，行至原订游行终点遮打道。是次集会，主办单位声称有170万人参加，是反修例运动众多游行被警方反对后，最多人参与的「集会」。

李卓人在开庭前表示，今次是为港人的集会自由而战，指集会游行是宪法保障的港人权利，他们被控是无数的政治检控之一，见证了香港法治和法律沦为「一国」的政治打压工具，为他们和众多手足被政治检控感到痛心，事件亦见证香港越来越荒谬，以言入罪案件日增，他们会为「司法抗争行落去」，亦期望港人高举应有的民主自由继续走下去。他续称，今年是农历的牛年，期望每一个人都像牛般「硬颈」(坚持之意)，「为民主自由硬颈」。

在庭外，大批支持者一早到场排队入内旁听，包括天主教香港教区荣休主教陈日君枢机、占中三子之一的陈健民、社民连主席黄浩铭及公民党主席梁家杰等。另外，属于亲中阵营的香港民研会数名人士则以录音机不断回放要求重判所有「走狗」和黎智英等人的录音。

案件备受瞩目，双方均严阵以待，律政司原聘用英国御用大律师David Perry来港担任主控官，引起英国政界和法律界关注，及后因受压婉拒委聘，港府改聘资深大律师余若海负责。有趣的是，余若海的姐姐余若薇却是代表被告黎智英的资深大律师，但在开审前夕，余若薇被列为武汉肺炎的密切接触者，需要隔离检疫，改由资深大律师蔡维邦为黎辩护。