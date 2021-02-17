台立法院拟启动修宪 江启臣：反对变更国名或国家定位

综合消息显示，台湾立法院在新会期将启动修宪工程，中国国民党主席江启臣2月17日对此表示，“国民党立场清楚，不会支持国旗、国歌、国号这类变更国名或国家定位的提案”。他称，“最重要的是，希望透过修宪达成权责相符的政府体制目标”。

广告 继续浏览后续

据中央社报导，为了争取2022年宪改公投绑大选，民进党立法院党团总召柯建铭16日指出，春节连假过后将启动修宪工程，会负责任提出党版修宪案，并强调任何题目都可以谈且都会去思考，但民进党绝不会走极端。国民党周四举行新春团拜，包括前总统马英九、前副总统吴敦义都到场参加。江启臣在会上当谈到修宪议题时表示，“国民党立场清楚，不会支持国旗、国歌、国号这类变更国名或国家定位的提案；最重要的是，希望透过修宪达成权责相符的政府体制，提高政府的运作效能。”

另就有媒体报导，台湾工商界希望总统蔡英文能提出“九二共识”以外的新两岸论述。江启臣评论称，目前为止并没有看到民进党有新的两岸论述，而“九二共识、一中各表”是国民党长期以来在两岸上的主张，特别是回归到宪法制度下，主张中华民国主权，也要对岸正视中华民国存在的事实。江启臣称，至于民进党要如何主张两岸论述，这要问民进党，重要的是执政党的两岸政策，要能够真正福国利民，解决两岸人民的问题，而不是制造台海的事端，或是升高台海间的对立。

对于两岸论述议题，马英九亦指，工商界希望政府接受“九二共识”，这是非常好的现象。他称，“九二共识”能处理两岸主权跟定位争议、这是核心，如果蔡总统提出处理这两个议题方案，欢迎讨论。另就国民党主席将于今年7月改选问题，记者提到，现在传出包括江启臣在内共有7人有意角逐。江启臣对此回应说，“党内民主，大家争取服务的机会，公平竞争、良性竞争，其实对党是好事。”

同样就这一话题，国民党籍媒体人赵少康被媒体问及高雄市前市长韩国瑜年后将展开慈善公益之旅，若韩出来角逐党主席，是否会退让？赵少康称，韩国瑜不会出来选，“我的了解他应该不会，你看好了，否则他不必鼓励我，他自己出来就好”。赵少康强调，他当初已跟韩国瑜说韩可以自己参选，但韩表示没有计划。