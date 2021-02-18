两周内已有近5000港人申请BNO居英签证

英国《泰晤士报》2月17日报导称，至今有近5000人申请了英国国民（海外）护照BNO居留签证，其中一半是来自已身在英国的香港人。

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英国政府今年1月31日宣布，开放让符合BNO护照资格的港人，申请BNO在英居留签证。报导引述消息人士透露的数据指，自申请开放两周以来，有近5000人申请。其中一半是来自已身在英国的港人。

据悉，香港目前有35万人持有有效的BNO护照，有250万名合资格申请BNO人士，另外再有250万人是其亲属，总共有540万人能以BNO计划移民英国。英国政府此前估计头5年将有30万人利用该计划移民英国。

消息人士表示，当初已预料计划正式开放时会收到大量申请，因为有不少人已准备了有关文件，估计经过这一波申请后数字会回落。牛津大学研究机构移民观察（Migration Observatory）的沃尔什（Peter William Walsh）评价称，“这不是一个小数目......如果以这样的速度持续，到年底将达到14.5万人。”

英国内政部拒绝对泄露的信息发表评论。其一名发言人表示，这些数据将在未来几个月内公布。末代港督彭定康（Chris Patten）则指出，英国政府决定向港人开放BNO居留签证申请，是对历史和对港人的承诺负责。他强调，5000例申请的数字，表明“港人对自由被剥夺感到担忧”。彭定康还谈到，不担心港人融入英国时会出现问题，“香港的人才将会受到欢迎”，他们亦将会对英国作出巨大贡献。

与此同时，移民观察主席穆罕默德（Alp Mehmet）认为这些初步的申请，将会测试该计划对英国政府公共服务造成的压力。他称，“由于新冠肺炎疫情，这是一段困难时期，工作机会将变少，公共服务承受压力，我们还增加一个吸引香港人的无限制计划，这确实不合理。”